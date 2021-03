«Bendita» es sin dudas uno de los caballitos de batalla de El Nueve. Luego de varias temporadas al aire, el programa de archivos se volvió todo un símbolo del canal de aire. Durante los últimos días, los fanáticos del programa celebraron una gran noticia: Beto Casella se reincorporó al piso para conducir presencialmente. Edith Hermida, quien lo reemplazó mientras el conductor salía desde su casa, lanzó una inesperada fuerte crítica durante las últimas horas para su mentor.

“Beto es bravo, no te deja pasar una”, expresó Edith en el programa radial «Por si las moscas». Por otro lado, la conductora dio detalles del debut de su nuevo programa en El Nueve y de su relación con Beto Casella: «Él no me dio consejos ni nada, es exigente pero mejor hablamos de otras cosas, hablamos de series. Para él también habrá sido difícil estar hablándole a un telefonito”, manifestó la panelista de «Bendita», muy feliz por el estreno de «Está en tus manos».

Finalmente, Edith se tomó unos minutos para analizar su paso como conductora en «Bendita»: «Fue muy difícil reorganizar lo de la cuarentena sin herir susceptibilidades porque muchos eran personas de riesgo que podían sentirse mal por sentirse dejadas de lado. El año pasado me corrí del lado de panelista para que todos pudieran hablar. Fue muy complejo el inicio para que nadie se sintiera afuera, no debe haber sido fácil para ninguno pero salió», expresó la mediática.

Recientemente, el gerente de programación de El Nueve, Diego Toni, dio más detalles de la nueva programación de la señal: «A la noche, después de ‘Bendita’ arranca ‘La hora exacta’ junto a Teté y Boy Olmi, creemos que tienen un producto muy lindo y se apoya mucho en la historia y el juego. Claudio Villaruel juntó a parte del elenco de ‘Sin codificar’ y tendrán un programa para cerrar el domingo a las 23 hs con el repaso de la semana hecho con humor», precisó el hombre fuerte del canal.

«Uno de los primeros cambios es que se integra Edith a la tarde de 15 a 16 con entretenimientos. Estamos apostando a gente más joven para empezar a dar nuevas oportunidades, no es solo cuestión de nombres», agregó el gerente de programación de la señal. De esta forma, el canal le dio una oportunidad única a la periodista que se destacó por muchísimos años en «Bendita», trabajando a la par de Beto Casella en El Nueve.