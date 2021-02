Este viernes, el presidente Alberto Fernández le solicitó la renuncia a Ginés González García de la conducción del Ministerio de Salud de la Nación. La resolución del gobernante se dio después de reventar el escándalo por el “vacunatorio VIP”, al que, según reconoció el periodista Horacio Verbitsky, asistían “amigos” a inocularse la dosis contra el coronavirus, alén de no formar parte al conjunto de peligro en frente de la patología.

En este marco, el jefe de Estado se expresó mediante su cuenta oficial de Twitter de una manera muy especial. Hasta la noche de este viernes no efectuó ninguna publicación, pero sí interactuó con 4 clientes y usuarias de la citada comunidad, entre , cronistas, un dirigente del fútbol argentino y una conocida letrada, en la actualidad protectora del expresidente Amado Boudou, ‘likeando’ sus tweets sobre el tema en cuestión. ¿En forma de descargo? ¿Apuntando de manera directa contra González García? ¿O mucho más bien apoyándolo?

“Ginés se confundió. Es buena persona, pero se confundió”, escribió en la citada comunidad Graciana Peñafort, letrada de Cristina Kirchner y directiva jurídica del Senado. “Con algo que es re esencial para los argentinos. Y @alferdez, el presidente que escogemos varios en el año 2019, puso las cosas en su rincón. Y si bien duele como la san p*ta, es lo preciso. Mal y orgullo”, mantuvo la doctora.

Otro navegante al que Fernández le confió su ‘like’ fue Daniel Ferreiro, vicepresidente del Club Atlético Novedosa Chicago y exdigirente de la Asociación del Fútbol Argentino, quien tuiteó: “Todo realmente triste, Ginés no merecía finalizar de este modo, una aceptable persona que cometió un grave fallo. Fuerza Presidente @alferdez fuerza @CFKArgentina. Las resoluciones de soliciar las renuncias son las adecuadas. Lo bueno, en este momento se indignan los que no deseaban la vacuna. Los vivos a la fila”, sentenció.

Los últimos 2 posteos que llamaron la atención del jefe de la Nación son de 2 cronistas. El primero, de María Seoane: “Los buitres y ladrones del PRO van no a reclamar vacunas para todos, que combatieron siempre y en todo momento, no a argumentar x (por) Larreta y Quirós no garantizan mucho más que angustia en la vacunación en CABA, sino más bien a explotar el caos. Son horripilantes. El presi @alferdez logró lo que debía llevar a cabo”, mantuvo. El último, hasta el día de hoy, de Paulo Vilouta: “Maravilloso @alferdez poniendo un límite en un tema tan sensible y especial. Basta de vivos!!”. Esos últimos, mucho más controvertidos ya que deslizan críticas tanto a la oposición como al propio González García y su equipo de trabajo, si bien previamente apoyó el pesar de la forma en que dejó el cargo.