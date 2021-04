El secretario general de la Unión de Enseñantes de la Provincia de Metas (UDPM), Rubén Darío Caballero aseveró que la vacunación contra el Covid-19 «fue fundamental a fin de que los colegas logren trabajar en la presencialidad». Fue en una entrevista en el software Mucho más Voces por Radio Mucho más.

«Se priorizó a los enseñantes con alguna nosología, el Consejo General de Educación comunica por medio de su página, conque está bien ordenado. Ami en lo personal me tocó aplicarme la Sinopharm y no tarde 10 minutos en realizar todo el trámite», contó Caballero.

Respecto a la presencialidad en las academias comentó que «todos y cada uno de los días van apareciendo problemas que se marchan solventando. Ahora en el 2020 se trabajó en el protocolo para clases. Por ahí nosotros escuchábamos lo que resolvían en todo el país, pero aquí en nuestra provincia contamos ocasiones muy dispares y muchas academias están cerca de la frontera donde debemos cuidarnos un tanto mucho más».

Además remarcó que «no preocupa tanto el protocolo en las academias, pues el enseñante cumple y el estudiantes se habituó. Lo que si preocupa es lo que sucede afuera, en el momento en que van del lugar y los que viajan en transporte público».

En lo que se refiere a la solicitud sobre contagios de Covid-19 en las academias, apuntó que «es bien difícil entender si se brindaron contagios en las academias pues está en todos los lugares. Aparte se cumplen con los protocolos, pues nosotros fuimos a múltiples academias sin comunicar y hay que resaltar a los enseñantes pues cumplen; además de esto no ya no es un trabajo plus por el hecho de que debieron ordenar las salas, continuar presencial y virtual habitualmente».

En el mes de mayo el sindicato efectuará la renovación de sus Encargados Institucionales, sobre el tema el titular de la UDPM comentó que «salió una prórroga el año pasado a fin de que sigan los que estaban. Pero este año en este momento en el mes de mayo sí tendremos las selecciones. Contamos unos 5 mil Encargados en toda la provincia los que deseamos actualizar sus ordenes». Añadió que «nos encontramos haciendo una sucesión de asambleas en todo el interior con los Encargados Departamentales para explicarle la metodología de de qué manera se van a dar las selecciones y toda la documentación precisa».