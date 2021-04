Como entre los humoristas mucho más reconocidos de la Argentina, Fredy Villarreal, se ganó la participación en la novedosa apuesta de Marcelo Tinelli en El Trece, “La Academia 2021”. Exactamente la misma sucede con Pablo Granados y Pachu Peña, el popular logra que sus fieles mucho más leales deseen entender exactamente en qué se embarcará el imitador. En este contexto, mostraron que va a ser el quien imitará a Alberto Fernández en el software de Marcelo.

El actor argentino fue al programa radial “Por si acaso las moscas” de La Once Diez, donde charló de los permisos que ocupará en el certamen. Se ocupará de las imitaciones de Alberto Fernández y Mauricio Macri en la sección “Politichef”, sección que parodiará a “MasterChef Celebrity 2”. Aparecerá la celebridad imitando a los políticos en la cocina, en vez de concursar como el resto de conocidos.

La verdad es que el emprendimiento todavía no posee fecha de debut. Sin embargo, ahora se conocen quiénes van a ser sus competidores y su jurado. El software va a ser un reality de baile que convocó a esenciales figuras públicas, y la sección previamente citada va a ser la parte mucho más relajada del período. “Haré a Alberto Fernández y a Mauricio Macri. ‘Politichef’ me semeja un concepto muy buena, que los políticos hagan sus platos, ciertos sabiendo y otros no. Sumándonos a estas tendencias de los programas de cocina que en este momento se vienen. Yo voy a interpretar a 2 presidentes, uno (Mauricio) Macri y el otro, Alberto Fernández”, expresó el intérprete.

“Yo no me creo imitador, por el hecho de que hay quienes verdaderamente se ocupan de eso. Tienen mucha sencillez para sacar las voces y las caras. Pero haré una caricatura. Lo escucho todos y cada uno de los días, a toda hora. Me dormiré todas y cada una de las noches viendo charlas y entrevistas. Él tiene una voz cancera pero después se marcha para arriba y se marcha quedando sin aire. Tiene ese charlar insistente, pausado y fluctuando para arriba y para abajo. No deseo realizar un retrato de él, deseo llevar a cabo una caricatura”, reconoció Fredy Villarreal sobre su próximo trabajo.

Lejos de quedarse ahí, el humorista reconoció que, en un comienzo, no deseaba imitar a los políticos, pero terminó aceptándolo: “Yo no deseaba realizar ni a Mauricio ni a Alberto, pero me lo solicitó Marcelo Tinelli y le dediqué muchas horas. Yo a estas alturas de mi vida tengo ganas de concentrarme en otros trabajos artísticos, pero bueno…Hace bastante tiempo que en el contexto de esta pandemia nos encontramos parados varios artistas y decidí que lo volveré a realizar. Algo por las que no me agrada realizar individuos políticos es que la multitud puede meditar que tenés pensamientos tendenciosos. Te ponen de un lado u otro de la grieta”.