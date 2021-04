Desde que comenzó «MasterChef Celebrity 2» en la pantalla de «Telefe» predominaron los momentos de alegría y emoción. Sin embargo, también existieron episodios muy polémicos, como fueron los que protagonizaron Andrea Rincón y María O’Donnell, cuando se cruzaron en medio de un desafío del reality que conduce Santiago del Moro. Horas atrás, Claudia Fontán hizo su peor plato desde que ingresó a la competencia.

Tras tener un paso complicado por el «mercado a oscuras», en donde los participantes debían seleccionar los ingredientes sin la posibilidad de ver qué agarraban, La Gunda presentó un calamar relleno de queso de cabra, choclo grillado con naranjas, cebolla morada y vinagreta. En ese sentido, la rubia confesó: «Visualizo y el plato y no tengo idea de cómo está. Fue difícil».

Sin embargo, Claudia Fontán no recibió las devoluciones que esperaba por parte del jurado. «Esto está crudo. Al no cocinarse, cuando lo corto es como que sale algo raro. La ensalada de abajo no aporta mucho y lo confunde aún más. El plato está como a oscuras. Es de las cosas más raras que yo probé acá, pero no es rico», le dijo Damián Betular ni bien tomó la palabra.

En el detrás de cámaras, La Gunda hizo catarsis. «Quiero llorar. Me da una bronca porque hacía mucho que no emplataba tan lindo», expresó. Posteriormente, Donato de Santis tomó la palabra y analizó la preparación de Claudia Fontán. «Gunda, siguiendo lo que dice Damián, el plato al verlo es muy lindo. Tiene onda, esta ensaladita no me molestó, me alivia un poco esa desilusión que tengo con este calamar», lanzó el italiano.

Finalmente, Germán Martitegui procedió con su devolución. «Gunda, una lástima. Pero es muy difícil de comer. Es imposible de comer», aseguró el chef. En el final de la gala de «MasterChef Celebrity 2«, el jurado decidió que tanto Gastón Dalmau como Claudia Fontán debían luchar por su continuidad en la competencia el próximo domingo, en la gala de eliminación.