La décima temporada de «El Gran premio de la cocina» llegó a su fin hoy. Es que Julián venció a Nicolás en la gran final del reality de cocina de El Trece y se consagró como nuevo campeón del programa de Carina Zampini. Sin dudas, en una votación muy reñida, el jurado compuesto por Ximena Sáenz, Christian Petersen y Mauricio Asta terminó eligiendo a Julián por sobre Nicolás. Con el gran triunfo, el participante se pudo llevar el gran premio de $400.000.

«Fue muy difícil definir quién ganó. Y creo que los tres estamos de acuerdo en que es injusto que haya un solo ganador porque fue muy parejo. Los dos mostraron que fueron grandes cocineros», comenzó diciendo Christian Petersen, elogiando a los participantes. A lo que Carina Zampini finalmente agregó: «El cocinero que se va a consagrar campeón de esta décima temporada es… ¡Julián!», precisó, dándole la gran noticia al prestigioso cocinero amateur.

Tras consagrarse, Julián tuvo contacto con su familia por videollamada. «Es un momento muy emocionante para todos nosotros, y más por la lucha que representa para Julián. Claramente se puede, hijo te amo y estoy muy orgullosa”, expresó Paula, la mamá del participante. A lo que el flamante campeón agregó: «Te juro que era lo que quería. Era mostrarle a ellos (sus hermanos) que están más o menos en la misma situación que yo estaba de chico. Así que mostrarles a ellos que no importa lo que haya pasado, importa lo que hagan. Los quiero mucho”, sentenció.

Más allá del triunfo de Julián, la nota triste de la jornada la dio Juan Marconi, quien anunció que no seguirá en el programa. «Siempre trato de ser útil y no importante, me parece que es algo que logré en el programa, día a día. Me llevo las relaciones. Acá hay gente trabajando que conozco desde los cinco años. Me llevo amigos nuevos de verdad. El gran premio de la cocina es una experiencia hermosa, estoy contento porque pasó y no estoy triste porque se terminó», expresó el presentador.

«El agradecimiento a todos los del canal. Vos, Cari, sos una persona hermosa, profesional, aprendí mucho de cómo hay que ser cabeza de grupo. En estos dos años, en los momentos dífíciles que hemos pasado, estuviste. Y eso me importa mucho más que un punto de rating. No fueron dos años tan fáciles para mí. Tuve la enfermedad de un hermano y acá me bancaron, tuve una separación de un gran amor que me dolió mucho y acá me bancaron, tuve covid y acá me bancaron. Todos los que están acá pueden contar conmigo para lo que sea», agregó Marconi, despidiéndose.