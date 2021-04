Matías Morla resurgió públicamente con todo el día de hoy. Es que el polémico exabogado de Diego Maradona fue el primer entrevistado de Jorge Rial en «televisión Nostra» y dejó mucha lona para recortar con sus explosivos estos. Sin lugar a dudas, el letrado charló de todo y disparó munición gruesa contra todos y cada uno de los hijos del astro del fútbol mundial. Aparte de defenestrar a Dalma y Gianinna, Morla ninguneó de la peor forma a Jana Maradona en el debut de Jorge Rial.

«Dalma y Gianinna están laceradas por el odio de clase. Ellas no se sentarían jamás en una mesa con Jana o con Junior, y si lo hacen es por este tema. No lo hicieron jamás antes. Janita es buena. Pero ella no influía en Diego pues es buenita. Es Light, no le modificaba el ánimo a Diego. Me afirmaba que sus hermanas eran buenas, pero no comprende nada», precisó Morla en el debut de Jorge Rial, siendo verdaderamente picante con la hermana de Dalma y Gianinna.

Diego Maradona Junior asimismo la ligó. «Es un chaval que padeció. Le costó el reconocimiento por el hecho de que hubo muchas inquietudes de su paternidad y por la parte de Diego asimismo. Se lo ha dicho adelante mío como que él sabía que la mamá había estado con otros hermanos de Diego. De ahí que no comprendo por qué razón charlaba mal de mí. con todos y cada uno de los mensajes que tengo de él, que me llamaba a fin de que le adquiera un Mercedes Benz o una vivienda, y en este momento charla mal de mí. Diego les afirmaba que me llamasen a mí y él me afirmaba que no les de nada», precisó Morla.

Por otra parte, como era de aguardarse, el letrado asimismo criticó a Dalma y Gianinna. «Era tensa la relación. Cada 2 segundos Diego le solicitaba la plata. Yo les dije a ella y a Claudia que la solución era que le devolviesen la plata. Diego se enojó bastante en el momento en que Claudia en vez de devolverle los 900 mil dólares americanos a él, los depositó en una cuenta de Dalma y Gianinna», precisó Morla, narrando la supuesta tensa relación que tenía Dalma con su papá.

Respecto a Gianinna, el letrado fue mucho más contemplativo. «No la deseo pues me falta el respeto. Pero la diferencio de Dalma. No es tan beligerante como Dalma. Y su relación con Diego era otra. Gianinna se encontraba implicada con lo de la Bombonerita, pero no con la causa de los 900 mil dólares estadounidenses. Ella lo dejaba tener contacto con su nieto», precisó, teniendo algo de piedad con la mamá de Benjamín. Sin lugar a dudas, Morla resurgió con todo en la televisión argentina.