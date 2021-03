Muy fuerte. Así fue lo que sucedió en las últimas horas en el programa que Marcelo Longobardi conduce a través de Radio Mitre. El invitado del día fue nada más y nada menos que Sergio Berensztein que no se guardó nada y disparó contra el Gobierno nacional, dando la peor noticia. “El kirchnerismo se aferra a eso como una tabla de salvación que de alguna manera le da excusas para seguir en el debate”, resumió en alusión a lo concerniente a la vacunación contra el coronavirus.

“Eso ocurrió en un momento con la ley de medios, inventó una saga absurda y se hicieron cosas terribles por una pelea política. El gobierno y el presidente no tienen forma de explicar el zafarrancho de las vacunas, porque puede haber mucha demanda de vacunas en el mundo, pero hay vacunas; es mentira que no hayan vacunas, se vacuna Chile, se vacuna Uruguay…”, manifestó.

“El proceso de vacunación avanza en el mundo y en la Argentina se está haciendo a un ritmo insólitamente lento”, dijo y añadió: “El gobierno no puede explicar ni siquiera lo que pasó con Pfizer, tampoco por qué no llegaron las vacunas de China, y frente a ese vacío de argumentación clara y sensata, el gobierno recurre a esta muletilla de los Derechos Humanos que no hace otra cosa que iluminar su endeblez política y argumental”, afirmó Sergio Berensztein.

Fue en ese momento, cuando Marcelo Longobardi preguntó sobre las tensiones dentro del oficialismo. En este punto, Longobardi le preguntó sobre las “tensiones” dentro de la coalición oficialista. “Hay resignación más que resistencia. Esta idea de que es así y difícilmente cambie. ¿Qué hace falta para que Cristina se dé cuenta de que esto es autodestructivo? ¿Y que su situación judicial lejos de mejorar va a empeorar? Hace falta tiempo. El presidente se colgó del travesaño. Está aferrado a resistir para que el tiempo termine comprobando que esto va a terminar mal”, sostuvo.

“Para picar el boleto tenés que ser guarda. Si no, no te pican el boleto. ¿Quién es el guarda en Argentina? Nadie, porque el electorado está dividido. Vos podés tener un 30 % de los votos, pero eso no te hace guarda, a lo sumo competís con otro guarda. Cuidado con esto, a veces hay una percepción del poder que no siempre convalida el equilibrio electoral en la Argentina. Se trata de un gobierno que no tiene ningún tipo de plan, excepto cepo, restricciones, autoritarismo”, disparó.