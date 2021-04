A lo largo de la día del domingo, Juana Viale condujo otra edición del Comiendo con Mirtha Legrand, en donde contó con la participación de figuras como Kevin Johansen, Pía Shaw, Luciano Cáceres y Noelia Marzol. Sin embargo, en un instante del programa, la conductora sorprendió a todos al reventar sin piedad contra la producción en directo: «¡Es mío!».

Con relación a ello, en un instante de la edición de ayer, Luciano Cáceres le logró una filosa pregunta a Jimena Monteverde que desató un sincericidio por la parte de Juana. En ese sentido, el actor deseó comprender si habría un huevo de Pascuas de postre. Con lo que la chef disparó: «Preguntale a ella (señalando a la conductora), ella lo tiene. Veremos si lo va a dar».

Velozmente, Juana miró con irritación a los productores que estaban tras cámara y aseguró: «No lo voy a dar. Hubo un fallo de producción, yo no me haré cargo de eso». Ahora, Pía Shaw se sumó a las afirmaciones de la actriz y descubrió: «Diré la realidad. Me contaron que había un huevo, pero que vos no querés entregarlo (dirigiéndose a la conductora)».

Como resultado, Juana reventó y explicó lo acaecido antes que empieze el software: «Contaré la realidad. Hubo un fallo. Mi hijo mucho más pequeño, Alí, es no seguidor, es ultrafan del chocolate, a escenarios de que debo ocultar el chocolate en mi casa. Entonces traen un huevo que debe tener un metro de altura y me dicen ‘o sea para vos’».

En esa línea, Juana continuó: «Feliz, esto es, Alí tendrá su huevo de Pascua. Y vienen al rato y me dicen: ‘No, debemos llevar el huevo ese, haremos algo en el software’. Entonces yo dije que no, ¡ese huevo es mío! Es un huevo para Alí, no es para mí». Al final, la conductora lanzó filosa: «Jimena te tenés que ir, chau». «Me marcho, no deseo decir nada que juegue en oposición a la conductora», cerró sin filtro Monteverde.