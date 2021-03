Patrizia Reggiani, la ex- heredera de Gucci, que fue sentenciada por organizar el homicidio de su exmarido, Maurizio Gucci reventó en oposición a Lady Gaga por su novedosa película “House of Gucci”, donde la interpreta. No obstante, Patrizia afirma que la estrella pop ganadora del Oscar jamás se contactó con : “Es los pies en el suelo y respeto”, ha dicho.

En sus primeras afirmaciones públicas sobre la cinta que se está grabando en Italia, Reggiani mantuvo que está “bastante molesta” puesto que Lady Gaga no se tomó la molestia de consultarle antes de meterse en el papel. “Estoy bastante molesto por dado que Lady Gaga me esté interpretando en la novedosa película de Ridley Scott sin haber tenido la cuenta y la sensibilidad para venir a conocerme”, sumó.

Las afirmaciones de Patrizia Reggiani tuvieron rincón en una entrevista que le logró la agencia de novedades italiana Ansa. En exactamente la misma charla descartó que su intención sea lucrarse de alguna forma de la película. “No es una cuestión económica. No obtendré un centavo de la película. Es una cuestión de los pies en el suelo y respeto”, ha dicho sobre la actitud de Lady Gaga.

Patrizia Reggiani fue sentenciada en 1998 por organizar el homicidio de Maurizio Gucci y fue sentenciada a 29 años de prisión. Más tarde, la sentencia se redujo a 26 años en apelación, pero salió de la prisión en 2016 por buena conducta. Gucci fue ejecutado a balazos en 1995 en frente de su oficina en Milán, una década una vez que su relación con Reggiani terminara en 1985.

La historia amorosa de Gucci y Reggiani y las secuelas siguientes y el juicio por asesinato es el tema de “House of Gucci” de Ridley Scott, que se luce por ser la continuación de Lady Gaga de su enorme avance en la industria cinematográfica “A Star Is Born”. La actriz y artista compartió la primera fotografía en el equipo de grabación al lado de Adam Controlador esta semana.