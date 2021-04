Demostró de nuevo que jamás se calla nada. Eduardo Feinmann se ha consagrado como entre los cronistas mucho más picantes, reconocidos y al unísono controvertidos de la radio y la televisión nacional. En esta ocasión, la figura de Radio Rivadavia y La Nación+, usó sus comunidades para disparar sin piedad contra el gobierno nacional, estremeciendo a sus fieles.

Fue en su cuenta de Twitter donde compartió una novedad que provocó su reacción. «Según una encuesta, al 56% de los argentinos le preocupan mucho más las secuelas económicas de la pandemia que inficionarse con el virus», confirmaba la nota que dio a saber. «O sea un riesgo. Que nos deseen encerrar eternamente otra vez, provocará mucho más desempleo, mucho más pobreza, mucho más cierras de compañías y shoppings», disparó.

Pero esto no fue todo, y en otro posteo fue aún mucho más duro. «No a una cuarentena salvaje que fulmine al país y no evitó 57.000 fallecidos», sentenció Eduardo Feinmann. Hace unas horas atrás, el periodista fue novedad con lo que manifestó en su programa, donde apuntó de forma directa contra muchas figuras, entre ellas, su compañero Romina Manguel. «Hay 19,4 miles de individuos pobres y con apetito. Me vino de cuajo a la cabeza: ¿qué es de la vida de la Mesa del apetito», disparó.

«Esa mesa construída solamente asumido el Gobierno de la República; Mesa del apetito que por vez primera se formó en el búnker de Alberto Fernández, en un séptimo piso en Puerto Madero. ¿Acabaron con el apetito en la Argentina? Con nuestro Marcelo Tinelli; Martín Caparrós, que vive en España; Estela de Carlotto, solo para denominar varios de los que estuvieron ahí; la señora Narda Lepes, que indudablemente debió haber brindado papas rústicas con finas yerbas», arremetió.

«¿Dónde se encuentran? ¿De qué se disfrazan en este momento? Todos calladitos la boca. Y cronistas que en el Gobierno previo lloraban en cámara a moco tendido, se les caían las lágrimas en la televisión. Recuerdo una periodista en un programa de la noche/madrugada, llorando a moco tendido: ‘la pobreza, 35%. Lo que me duele la pobreza. ¿Le dolerá del mismo modo en este momento que son 42% de pobres?», se preguntó indignado.