El relato mucho más fuerte y duro de todos. De esta manera fue lo que se vivió en el período que conduce Marcelo Longobardi por medio de Radio Mitre. Fue el periodista Pablo Sigal el responsable de charlar en “Cada Mañana” sobre la “vacunación VIP” que provocó la salida de Ginés González García del Ministerio de Salud de la Nación. “No es suficiente con que se haya ido el ministro de Salud sino la novedosa ministra debe probar que lo que pasó será sancionado”, aclaró.

“Es bien difícil comprender qué pasará en los próximos días sabiendo las primeras afirmaciones de la Ministra de Salud para argumentar lo que pasó. El primer punto urgente es transparentar seriamente el proyecto estatal de vacunación, el plan estratégico contra el covid. Recién en este momento tratan de determinar qué es personal estratégico en el momento en que ahora una cantidad esencial de gente del gobierno y de fuera del gobierno ahora se vacunó”, mantuvo.

“Uno ve la aberración que significa para un personal de salud por servirnos de un ejemplo del hospital Posadas estar vacunando a alguien que no corresponde en el momento en que mismo no recibió la vacuna. La transparencia de aquí de ahora en adelante será esencial y el tema de quiénes fueron vacunados se expone una sucesión de inquietudes en relación a la lista que se propagó”, manifestó Sigal en el período de Marcelo Longobardi.

“Nos escandalizamos pues existen muchos jóvenes entre los vacunados, en el momento en que de todos modos la irregularidad es mucho más completa. Aquí hay un inconveniente general que debe ver con el plantel estratégico. El plan estratégico de vacunación contra el Covid 19 que el Gobierno publicó en el mes de diciembre pasado, el plantel estratégico figura en el séptimo sitio y según la disponibilidad de vacunas que haya”, apuntó.

“Esto del vacunatorio VIP tiene 2 patas, por una parte es una aberración y por otra parte es la mucho más clara admisión del fracaso del plan de vacunación. Si el plan de vacunación no fuese un fracaso estas cosas por izquierda no deberían ocurrir. Ahí es clave el tema de los contratos con los laboratorios. En este momento supimos del contrato con la vacuna china Sinopharm. Por otra parte están atentos otras diálogos que en su instante el gobierno mencionó que habían empezado y no supimos jamás mucho más nada, Jansen, Actualizada y el eterno contrato con Pfizer. Ha de ser uno de los más importantes retos de la novedosa ministra Vizzotti de cara a apresurar este plan de vacunación”, sentenció.