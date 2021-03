Sergio Berni se encontraba brindando una entrevista en el ciclo Intratables, de América TV. El ministro de Seguridad bonaerense comenzó la charla refiriéndose a la aparición con vida de M., la nena de 7 años de Parque Avellaneda que había desaparecido el pasado lunes. Sin embargo, la conversación comenzó a elevar el tono y de repente, tras una polémica declaración del funcionario, la señal salió del aire y dejó de emitir por más de 20 minutos.

Ocurrió cuando Berni fue consultado sobre la relación con sus pares del Gabinete nacional. En ese marco, el ministro bonaerense se despachó ante las críticas recibidas por parte de funcionarios –a los que no nombró–, entre ellos la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. Sobre esa cartera, dijo que “no existe, no funciona” en el ámbito de la PBA. Luego, a las 22.45, afirmó que “un funcionario de este Gobierno me dijo que le va bien porque se hace el bol*do”, y un minuto después, se cortó el audio, y consecuentemente, la imagen de la transmisión.

Así permaneció la pantalla de América TV (ocurrió lo mismo en la del otro canal perteneciente al mismo grupo, A24) hasta las 23.10. Inmediatamente se restableció la transmisión e Intratables volvió al aire, el conductor del ciclo, Fabián Doman, dijo que se trató de un “desperfecto técnico” y continuó la entrevista con Berni y los otros invitados en el estudio.

Al repetirle la pregunta que había quedado pendiente antes de la interrupción (sobre las críticas de los funcionarios actuales), Berni, con un tono elevado, disparó: “Muchos funcionarios del Gobierno que ahora critican, cuando nosotros dejábamos la vida mientras nos perseguían Macri con todos los mecanismos del Estado que tenía, nosotros peleábamos para que el peronismo sea una opción del poder, y muchos estaban debajo de la cama, otros recibían de Macri para callarse y otros hasta nos tiraban piedras y nos acusaban de ladrones”.

Así quedó la pantalla de América TV por más de 20 minutos.

Sin embargo, la situación ocurrida en el canal del grupo Vila-Manzano, repercutió fuertemente en las redes sociales, donde usuarios y televidentes acusaron que hubo una “censura” hacia el ministro de Seguridad bonaerense. “Justo cuando Berni criticaba al Ministerio de Seguridad?”, preguntó un usuario, mientras que otro contestó: “El peronismo autocensurado. Estoy sorpresa”. Un tercero directamente exclamó: “¡Censuraron a Berni!”.

Desde 22.46 hasta 23.10 duró la interrupción en América TV. No se recuerda un problema ni un antecedente similar en la contemporaneidad. Hasta el momento, se esperan las explicaciones de las autoridades del canal, propiedad del grupo Vila-Manzano, que recientemente adquiriera la empresa de energía Edenor, con el aval del Gobierno de Alberto Fernández.

Tras la compra de dicha compañía, al canal lo acusaron de haber cambiado abruptamente su línea editorial. Como consecuencia, la señal perdió a varios de sus periodistas estrellas, entre ellos Jonatan Viale y Eduardo Feinmann, quienes, curiosamente, pasaron a La Nación +. Anteriormente, ya habían pasado a otros canales Luis Majul (La Nación +), Mónica Gutiérrez (TN) y Alejandro Fantino (ESPN).