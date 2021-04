“Lance Armstrong es la mayor estafa. Con cooperación a todos y cada uno de los escenarios. Recibió un trato particular”, aseveró días atrás el viejo jefe de la Agencia Antidopaje Francesa Jean-Pierre Verdy en afirmaciones al periódico galo Le Parisiene. “Varios me afirmaron que no debía emprender las leyendas, que me iba a localizar solo. Pero si las leyendas se sostienen en algo… asimismo pienso que tenía un motor en la bicicleta”, añadió.

El ex- directivo entre 2006 y 2015 aseguró que el estadounidense usó una asistencia ilegal para progresar su desempeño a nivel mecánico y ganar los siete tours de Francia de manera sucesiva (1999-2005), de los que acabó siendo despojado tras aceptar que se había dopado en 2013.

“Todavía tengo las imágenes en la cabeza de una época de montaña donde dejó al mundo entero en el suelo. En el final de la etapa, llamé a todos y cada uno de los expertos que conozco y no comprendían de qué manera era viable su desempeño, aun con EPO (hormona natural proteica que incrementa la proporción de oxígeno que llega hasta los músculos de los corredores). Algo andaba mal y todos y cada uno de los expertos me afirmaban lo mismo”, explicaba Verdy.

Frente esa acusación, que desarrolló mucho más extensamente en el libro “Dopaje: mi guerra contra los tramposos”, fue el escritor y periodista Antoine Vayer el que tomó la posta y se dedicó a investigar pormenorizadamente semejante demanda.

Fue conque, tras investigar múltiples vídeos de su participación en diferentes años, el experimentado cronista halló un polémico ademán que el estadounidense acostumbraba a llevar a cabo en reiteradas oportunidades: en el momento en que tocaba la parte posterior de su taburete, el ciclista aumentaba su cadencia y la agilidad de manera inmediata.

“¿Es la utilización de un motor lo que enseña sus 7.4 vatios / kg a lo largo de 9 minutos y 33 segundos por pedalada? Subiendo Alpe d’Huez tras 6 horas de esfuerzo, pasando antes por Madeleine y Glandon”, preguntaba Vayer, quien cubrió a lo largo de 23 años esa rivalidad, en su cuenta de Twitter. Sospechan que el estadounidense utilizaba un motor en su bicicleta (Shutterstock)

El sólido de imágenes de diferentes secuencias en el Tour dejó en prueba al estadounidense y abrió un polémico enfrentamiento. “¿Lance Amstrong es la mayor estafa del deporte?”.

El 12 de junio de 2012, la USADA acusó formalmente a Armstrong de emplear EPO, transfusiones de sangre, testosterona y corticoides entre 1998 y 2011. El 22 de octubre de aquel año, la UCI logró eficaz la sanción para toda la vida y lo desposeyó de los 7 Tours.

En el primer mes del año de 2013 el perteneciente de Texas aceptó por vez primera haber tomado substancias prohibidas en un reportaje con Oprah Winfrey. La conductora le mostró imágenes suyas del pasado, en donde tras ganar un Tour se lo dedicaba a los insolentes y incrédulos por el hecho de que, “para ganar, hay que trabajar durísimo”. En esa íntima charla con la comunicadora de norteamérica, mencionó que fue entre los enormes fallos que cometió en su historia.