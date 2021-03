Claudia, enfermera, fue esposada el domingo por una oficial de la Policía bonaerense. Ella no quiso extraerle sangre a un detenido en medio de una emergencia. La causa está siendo llevada a cabo por la UFI 4 de Lomas de Zamora. La enfermera se desempeña en la Unidad de Pronta Atención número 5 (UPA), en Longchamps, provincia de Buenos Aires (PBA). «Fue de terror lo que me pasó», aseguró Claudia.

En diálogo con TN, Claudia detalló que estaban finalizando su guardia, cuando se acercó «el sargento Pérez», quien indicó que se le debía «sacar» sangre a un detenido. «Mi compañero le respondió que no podían hacerlo, porque no ‘somos’ extraccionistas», relató la especialista. A su vez, comentó que en ese momento apareció un «código rojo», por un hombre que señalaba «un dolor de pecho». Claudia, al estar en el Sistema Triage, «valoró» esa dolencia por sobre el pedido del sargento y de la oficial.

Tras atender al hombre, fue detenida por la uniformada. «Cuando salí, me estaba esperando escondida la oficial y me tomó de atrás. Yo pensé que eran como diez personas pero era ella sola. Le sacó las esposa al preso y me las puso a mí. Me quiso poner la dos, pero como yo luchaba, me puso solo la derecha», detalló Claudia en TN. «Estuve en esa situación como 30 minutos», continuó la especialista. «El preso, en tanto, estaba suelto al lado del hombre con dolor en el pecho», añadió Claudia.

«Es la primera vez que nos pasa esto», aseguró la enfermera de la UPA5. «Nosotros estamos preparados para atender urgencias muy grosas. Estamos acostumbrados a trabajar con los pacientes drogados, alcoholizados, muy agresivos. En ese contexto podemos trabajar. Pero con los que nos pasó (con la oficial) no, eso sí que no», consideró Claudia. «La oficial recién se sacó las esposas cuando se lo pidió la directora del Hospital», indicó la enfermera. «Yo no tuve actitudes agresivas con la uniformada», dijo.

Desde la Policía bonaerense defendieron el accionar que se viralizó en los últimos días. Es más, dijeron que la profesional los había recibido «de forma agresiva y se habría abalanzado sobre la efectiva». Además, aseguraron que la mujer se había negado a realizar los exámenes de sangre y orina indicados porque (ella) reclamaba que la fuerza de seguridad le proveyera el material necesario para las tareas, según informó la agencia NA.