Susana Giménez partió a Uruguay en los primeros meses de la pandemia y Patricio Giménez, su hermano, decidió seguirle los pasos. Aún radicado en el país vecino, el cantante protagonizó un momento tenso e hizo eco de ello en las redes sociales. Resulta que el familiar de la diva de Telefe escrachó a un bar que no lo dejó ingresar con su mascota.

«Todos nos fuimos cuando no aceptaron a Rumba, agradecido a mis amigos. Te vas a la pu… que te parió», expresó Giménez refiriéndose al dueño del establecimiento gastronómico. Tras lo expuesto, la periodista Laura Ubfal dio más precisiones sobre el incidente y expresó: «Nos vamos a nuestra sección de chimentos para comentar que Patricio Giménez provocó un petit escándalo en Uruguay».

Además, la comunicadora resaltó: «Estaba en un restaurant en Maldonado y se enojó porque no lo dejaron quedarse con su perra, con Rumba». «El tema es que no lo dejaron ingresar con su compañera fiel. Aparentemente en un momento viene el dueño del local y le dice ‘acá animales, adentro del local, no están permitidos’ y se enojó mal», amplió Ubfal.

«Creo que debería haber leído antes si estaba permitido. Hay lugares en los que no admiten animales. Sigue viviendo de la guitarrita, me alegro por él», dijo la conductora de «Gossip» cerrando con un comentario picante sobre el hermano de Susana Giménez que, por primera vez en meses, tomó relevancia en algunos medios locales.

Al enterarse de la repercusión que tuvo su queja sobre el restaurante, Giménez dio marcha atrás en su indignación y escribió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram. «Cada lugar pone sus reglas, sí, pero creo que la forma podría haber sido un poco más amena. Disculpas otra vez, no me gusta haberme ni verme enojado», se lamentó el famoso.