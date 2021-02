Rosamund Pike interpreta a Marla Grayson, una mujer fría y calculadora que tiene una agencia que protege personas mayores, pero su auténtico fin de hurtarles su dinero y sus características. Aparte de su estilo delicioso (descúbrelo en esta nota), en los últimos días brotó la polémica sobre la presencia de este personaje en la vida real y podría decirse que sí y no.

Marla Grayson no existió puntualmente, pero los hechos sí suceden muchas veces. “Existen muchos de estos guardianes predadores que oran por personas atacables y ancianas, y en cierta forma los capturan en estas tutela y esencialmente desgarran su historia. Las auténticas historias de su historia son verdaderamente desgarradoras y horripilantes, conque lamentablemente, sí, pasa”, explicó entre los argumentistas.

La película de Netflix no se apoya en una historia personal, pero está inspirada en ciertos casos como el de April Parks, una mujer que fue sentenciada en 2019 durante más de 100 cargos de perjurio, docenas de cargo de hurto y explotación de jubilados y un cargo de delito ordenado.

¿Quién es Marla Grayson?

Rosamund Pike es la personaje principal del largo y le da vida a Marla Grayson, quien bajo una testera de tutora legal de jubilados oculta una estafadora profesional. Su propósito es hurtarles de forma malévola y tiene como asociada a Fran (Eiza González), quien asimismo es su novia. La trama se enfoca en entre las víctimas que aparenta ser una abuela frágil, pero es mucho más fuerte de lo que cree.

“Hay 2 géneros de personas en este planeta: predadores y presas. Leones y corderos. Tengo por nombre Marla Grayson y no soy un cordero. Soy una leona”. De esta forma se detalla en la película, donde emplea trajes de color pastel y anteojos oscuros de diseño.

La refulgente interpretación de Rosamund Pike

En 2014, Rosamund Pike protagonizó “Perdida” un increíble thriller al lado de Ben Affleck y en este momento llegó con “Desatiende, te cuido”, apuntada y redactada por J. Blakeson, una comedia negra donde asimismo hace gala del sarcasmo que tan bien le sale.

“J tuvo la iniciativa al leer un producto periodístico sobre la explotación de los tutores de jubilados y enseguida descubrió que allí había una historia. En el momento en que leí el guion le dije que Marla era el personaje femenino mucho más impresionante que me habían brindado en años”, ha dicho Pike en una entrevista a Vogue.

Y prosiguió: “Lo que me interesaba de Marla era hallar la clave de sus apetitos, su anhelo de riqueza y de poder. piensa: ‘Ahora he perdido lo bastante, en este momento me toca ganar. En este momento voy a divertirse sucio’. Y es el sistema el que deja que juegue sucio. Por esto J escribió una sátira sobre el sueño americano de triunfo, al tiempo que una feroz crítica a la mercantilización de los sistemas de salud y asistencia popular”.