La situación de Cristian Pavón en Boca no da para mucho más. El cordobés que en algún momento fue valuado nada menos que 50 millones de dólares americanos, en la actualidad no desea comprender nada con vestir la remera azul y oro. Durante el día de ayer pasó por el quirófano para someterse a una cirugía, en los dos tobillos, la que le demandará un par de meses de restauración, intentando encontrar que más adelante inmediato consigua ser vendido. Después de lo que fue la operación, el que salió a charlar fue el padre del delantero, y no tuvo piedad.

Walter Pavón charló con Doble Amarilla y expresó su enojo con la dirigencia del Xeneize, razón por la que se desató un enfrentamiento que dejó de ser un misterio para estar a la visión de todos. “Cristian tuvo un destrato muy grande… muy grande. No sé si esto va a caer mal, pero lo que deseo es proteger a Cristian, por el hecho de que es un chaval sencillísimo que no la pasa bien por las cosas que dicen”, comentó en primer punto. Entre los primero enfrentamientos se desató por la fecha donde al final volvió a Boca.

Después de terminar su paso por Los Ángeles Galaxy, fue llamado por el Consejo de Fútbol para sumarse antes de final de año, pero esto no ocurrió. “Boca le mencionó que debe entrenarse y no es preciso. tenía contrato hasta el 31 de diciembre, y si adiestraba con el club no le iban a abonar el sueldo desde USA. no podía correr de Córdoba para proceder a entrenar y ponerse predisposición, tenía un contrato por cumplir”, explicó.

Al tiempo, el padre de Pavón comentó la relación nula que hay con Riquelme y el Consejo de Fútbol. “Boca no mostró interés por Cristian, salvo por el trabajo. Es injusto el trato que tiene, por el hecho de que con Boca se rompió hasta el alma. La realidad que la dirigencia no le charla a Cristian. El único diálogo que tuvo es para coordinar la operación con el médico Batista. Otra persona que charló realmente bien con y que lo trató como persona es Miguel Ángel Russo”, aseguró.

Pavón padre contó que en este momento está “mucho más relajado”, puesto que la operación de su hijo resultó exitosamente. En este momento la meta es poder la salida del Xeneize. “Esperemos que Boca admita la oferta de los Galaxy, pienso que sería lo destacado. Pero te repito, va a divertirse en dónde sea, por el hecho de que es un enorme profesional. Cristián no está enojado, Esto no es personal con Boca. Tras el Mundial de 2018 fue muy atacado. Me coloco mal por el hecho de que a Cristian no lo conocen, y no obstante lo tratan como a un enemigo”, cerró.