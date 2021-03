El día de hoy al medio día Ángel de Brito publicó una imagen en su cuenta de Twitter y desató la furia de Luciana Salazar. En el posteo se lo puede ver a Martín Redrado realizando la cola para vacunarse contra el Covid-19 North Miami, USA. El aspecto que produjo el fuerte desplante de Luli fue que economista se encontraba acompañado por una muchacha. “¡Miralo vos jugando con las mujeres y apretándome otra vez!”, comentó la mediática.

Entonces, añadió: “Lo destacado que me ha podido haber vivido para sacarme de encima a similar lacra de persona para toda la vida. Lo imperdonable es que manipuló a una menor. Juega con las mujeres de todas y cada una de las edades. Esta clase no vale ni una lágrima. Hay presentes de todo”.

De forma rápida, el conductor de Los ángeles de la mañana, por ElTrece, no vaciló en consultarle: “No comprendo lo de ‘apretándome’”. Y Luciana respondió: “La palabra fue ‘arreglamos todo o no arreglamos nada’”. “Creí que se habían arreglado en el momento en que charlaste de ‘contacto ajustado ajustado’”, comentó el periodista. “¡ nunca engaño! Fue precisamente de este modo. Las pruebas me acreditan. El día domingo 10 de enero comenzamos a salir y hay presentes. Desde ese lado estoy muy apacible que siempre y en todo momento dije la realidad”, respondió Salazar.

Cabe indicar que fue la que mediante sus historias de Instagram a inicios de marzo confirmó que su ex- había tenido contacto con y con su hija. Uno de sus fieles le preguntó si había estado en La Florida con el economista. “Sí, me invitó”, respondió. Entonces otro fan le preguntó si se había contagiado el Covid-19 de . Y la contestación fue sugestiva: “Calculo que sí, por el hecho de que con fue con el que tuve contacto ajustado, ajustado”.

Por último, frente el interrogante lógica: “¿por qué razón proseguís viéndote con Redrado tras todo el mal que te logró?”, la modelo aseguró: “Pienso que se percató de varias cosas que logró mal y no las desea regresar a reiterar. Y mucho más estando Matilda en el medio”.