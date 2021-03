Luengo de su participación en el programa de canto de Marcelo Tinelli, Esmeralda Mitre se tomó un descanso de la televisión y ayer decidió retomar la actividad dando fuertes definiciones sobre la interna familiar tras la muerte de Bartolomé Mitre en «Secretos Verdaderos», en programa entrevistas de Luis Ventura, por América TV.

A modo de introducción, la actriz dramática repasó los eventos desafortunados: «Pasaron muchas cosas difíciles que hicieron que me tuviera que tranquilizar, bajar muchos cambios. Es imposible estar tranquila cuando se murió tu padre, en ese momento me había divorciado hacía dos años, estaba en un litigio feroz con mi familia, todos peleados».

«Hice un camino espiritual grande. No me hago la zen pero creo que era necesario porque sino me iba a estrellar. Soy una persona muy intuitiva, creo que fue natural. Cambié de psicólogo, de psiquiatra, empecé a hacer gimnasia. Y me borré del planeta para después volver siendo una persona más tranquila y más coherente a mí misma», contó la heredera de La Nación.

Además se refirió al vínculo actual con sus hermanos: «Estoy más aliviada porque estamos unidos. Hicimos todos un esfuerzo enorme para dejar de lado cosas y poder llegar a un acuerdo. Nos unimos después de tanta guerra y pelea el año pasado. Estoy muy feliz y agradecida de estar unida a mis hermanos, pensé que eso no iba a pasar. Yo hago lo que puedo, creo que estoy actuando éticamente.

«Fue un acuerdo en el que todos estuvimos de acuerdo, incluyendo a Nequi«, expuso la mediática refiriéndose a la última esposa de su progenitor. En la misma nota Esmeralda soltó otras bombas que dieron de qué hablar: en primer lugar dijo que Marcelo Tinelli la traicionó durante su participación en el «Cantando 2020». Por otro lado, dejó dudas sobre la presunta inversión de Mauricio Macri en La Nación+.