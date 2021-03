La actriz Esmeralda Mitre, chozna del expresidente y fundador del diario La Nación, Bartolomé Mitre, pateó nuevamente el tablero de la escena política con una explosiva declaración. Lo hizo al revelar que Mauricio Macri “habría” invertido 15 millones de dólares en el diario La Nación para ayudar a la familia Saguier, quienes, asegura, tienen una deuda de 50 millones de dólares.

La mediática, en una entrevista con Luis Ventura, contó que logró entablar una buena relación con su familia después de una extensa pelea causada por la muerte de su padre, Bartolomé. Sin embargo, parte de la herencia que dejó su progenitor corresponde al diario y Esmeralda, junto a sus hermanos, están enfrentados con la familia Saguier, quienes tienen el mayor porcentaje del medio.

“Son paracaidistas, no tienen dividendos, no hay gananciales y nadie los respeta. Nunca tuvieron presencia. Si tenés la mayoría de las acciones y no te conoce nadie, estás en el horno” aseguró Mitre, y agregó: “Vamos a tener que formar un equipo para sacar adelante el diario».

Además, la actriz reveló que le escribió al nuevo director del diario, Fernán Saguier -su primo segundo- porque no estuvo presente en la muerte de su padre: «Le mandé un mensaje diciendo que no me había mandado el pésame por la muerte de mi papá, ni a mi, ni a mis hermanos” y agregó: “Mi papá tenía mucho poder y él le chupaba las medias».

Esmeralda reveló además que va a “vengar” la traición que le hicieron a su padre al hacerle “perder acciones en La Nación” y aseguró que los accionistas principales «ya no mandan y hacen lo que quieren” porque “se está acabando eso».

Por último, la actriz dijo que Miguel Pichetto y Ramón Puerta, ambos dirigentes de Juntos por el Cambio, le ofrecieron participar en la política, pero su respuesta fue no: «Primero voy a hacer mi programa de televisión. Aparte tengo mucho trabajo con las acciones del diario para entrar al diario de mi familia», reveló.