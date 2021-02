Barby Silenzi es una de las figuras públicas más polémicas del momento, junto con su expareja, El Polaco. Hace un tiempo que los papás de Abril hicieron pública su separación. Sin embargo, siguen manteniendo una buena relación. En un diálogo con “Los Ángeles de la Mañana”, la morocha habló sobre su ruptura y dio una tajante respuesta cuando le preguntaron por su intimidad con el cumbiero: “Eso sí que no”.

La bailarina expresó que está segura de que el cantante nunca le fue infiel, mientras estaban juntos. “A mí no me hizo cornuda, de eso estoy segura”, disparó contundente. Analizando la situación, Ángel de Brito se atrevió a hacer una pregunta indiscreta. El conductor le cuestionó si a ella le gustaría volver a estar en pareja o tener relaciones íntimas con alguien, ahora que se encuentra soltera.

«Me encanta estar en pareja, pero falta para que eso pase porque todavía siento amor por Ezequiel y no se me va a ir de un día para el otro, no voy a querer estar con alguien ya», se sinceró Silenzi. Nancy Duré le preguntó directamente si volvería con el artista. “Y… no lo sé”, respondió la mediática para sorpresa de todos. De Brito aprovecho la ocasión para lanzar la pregunta bomba del programa.

El presentador consultó picante a Barby Silenzi si ella volvería a tener noches de amor con el cumbiero. “No. Eso sí que no lo voy a hacer”, fue la respuesta de la influencer. A pesar de que la ex de El Polaco dijo que no sabía cuando le preguntaron por su vuelta con el vocalista, finalmente dejó claro que no había chances de que eso pudiera pasar: «La verdad es que esta vez no hay chance. Tuvimos un montón de idas y vueltas y llega un momento en el que hay que poner un punto final y tomar una decisión, porque cuando tenés hijos es un problema».

Por su parte, el exparticipante de “MasterChef Celebrity” habló en “Implacables” y lamentó su ruptura: «Yo estoy muy enamorado de mis hijas. Todavía siento un gran amor por Barby. Estoy bien así». No obstante, coincidió con la bailarina en que, por el momento, no hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos. Después de tantas idas y vueltas, ¿ésta será última oportunidad que se dieron?