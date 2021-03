A lo largo de la día del miércoles, se produjo un fuerte escándalo cerca de Beatriz Sarlo, después de que la autora asista a Comodoro Py para declarar quién fue el funcionario que le ofreció vacunarse contra el coronavirus. Como resultado decenas y decenas de conocidos como Romina Manguel y Patricia Bullrich opinaron sobre esto. Por su lado, Luis Novaresio y Viviana Cana no se han quedado atrás y enterraron a la periodista: «Está bueno que afirmemos la realidad».

En ese contexto, a lo largo del pase que le hace Cana a Novaresio en A24 a fin de que el periodista empieze con su nuevo programa, el periodista meditó: «Sarlo me entiende en las en general de la ley pues me siento un amigo de Beatriz. Solamente comencé siendo un lector, entonces un entrevistador y el día de hoy tengo un aprecio… soy Sarlo siempre y en todo momento».

En esa línea, Novaresio continuó: «Esto es, conmigo Beatriz Sarlo siempre y en todo momento. Es de una honestidad intelectual y de una ética destacable. Y me pasa algo extraño, con Kicillof tengo una gran diferencia de criterios, pero en algún momento se lo dije a , si en las situaciones de los cuadernos apareciese Kicillof me hubiera reído, pues el tipo es de una honestidad personal enorme».

Ahora, Viviana se sumó al descargo y declaró: «Si bien tenga ciertas diferencias con el Gobernador de Buenos Aires, asimismo digo que Kicillof no es un tipo corrupto y que me sorprendió bastante lo que pasó con Sarlo». Vale aclarar que la periodista aseguró que recibió la iniciativa de vacunarse por la parte del ambiente de Axel. Con lo que, en ese sentido, Cana añadió: «Alén de todo, está bueno que afirmemos la realidad».

Al final, Viviana dejó de lado cualquier tipo de filtro y sentenció: «Me da la sensación de que aquí tomé mi posición y pienso que Sarlo se confundió al decir que la vacuna se la habían brindado bajo la mesa, pues eso mancha, salpica. Me da la sensación de que debería haber dicho: ‘Me lo ofrecieron, era una campaña, y no deseé, me parecía inmoral admitir una vacuna que podía ser para otro’. En el momento en que es por e-e correo electrónico no es bajo la mesa».