Es muy duro todo lo que está pasando en torno a América TV en estos últimos días, después de que se conocieran fuertes bajas en «Intratables», el ciclo que conduce Fabián Doman a través de la mencionada señal. Primero fue Ceferino Reato, luego Ernestina Pais, y al parecer, podrían ser más quienes den el portazo y dejen de formar parte de un formato que se transformó en un verdadero clásico.

Y ahora, cuando muchos apostaban por el regreso de una de las grandes figuras en la historia del programa, ella misma se encargó de desestimar esta posibilidad. «Cambios en #Intratables: salidas y danza de nombres para sumarse pronto @fabdoman @Intratables @ceferinoreato @rialjorge @carolinalosada @pviloutaoficial @angeletchecopar @martincandalaft @silviafbarrio @dipypapa @TartuTV @nikitaneumann», afirmó Pablo Montagna.

A pesar de que el periodista la nombró como una de las posibles reincorporaciones a «Intratables», ella le respondió y dejó muy en claro que no piensa volver. «Aviso que no voy a Intratables», lanzó sin vueltas ni rodeos. «Acá confirma Silvia que si bien su nombre estaba en la lista, no vuelve a #Intratables», disparó el integrante de Radio Rivadavia sobre esta negativa que se hizo sentir en las últimas horas.

Cabe recordar que hace más de un año, Silvia Fernández Barrio habló de su salida del programa de América TV en diálogo con La Once Diez /Radio de la Ciudad, donde se mostró tajante al momento de hablar de lo que vivió. «A Intratables lo recuerdo con mucho cariño, pero no volvería de ninguna manera. Si yo seguía en Intratables avalaba el maltrato a la mujer», disparó la periodista enojada.

«Para mi Brancatelli nos maltrataba personalmente, en la forma de dirigirse a las mujeres. No sé cómo María Julia (Oliván) volvió después. Igual de verdad que no me fui ofendida, pero era estar aceptando que a la compañera de trabajo le digan que era amante de Escobar Gaviria, no te lo puedo aceptar. Las peleas eran totalmente reales. Lo que pasaba es que en el blanco y negro del debate transitabas siempre una línea muy finita, que en un momento metés la gamba, pero no podés meter la gamba 25 mil veces», sentenció en su momento.