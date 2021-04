Decidió darlo a entender enfrente de una gran parte de su público. Y sucede que sin dudas, Luis Ventura pertence a los cronistas mucho más reconocidos, conocidos y al unísono controversiales de la televisión argentina. Siempre y en todo momento presto a ofrecer las primicias mucho más fuertes de todo el mundo del espectáculo, en esta ocasión la figura de América televisión, charló sobre 2 figuras que pasan por un lamentable instante, tanto ellas como su familia.

«En una única de ‘Misterios Reales’, Karina Crucet, la hija de Lía, confirmó que su madre está internada en Centro Neurológico marplatense al lado de su amiga Camila Perissé que asimismo transcurre etapa de rehabilitación exactamente en el mismo sitio. ¡2 enormes de nuestro espectáculo!», manifestó el expanelista de «Intrusos» en sus comunidades, mucho más exactamente en su cuenta de Twitter.

Esta es una situación de la que se viene comentando ya hace múltiples semanas. La nieta de la conocida artista, Malena, se ha solicitado de anunciar el alarmante estado en el que está su abuela. Previamente fue en «Nosotros a la Mañana», el período del Pollo Álvarez que se emite por Canal Trece, donde charló sobre de qué manera la vio su madre, Karina, en entre las visitas que efectuó.

«El día de hoy nos encontramos recuperándonos de ayer haberla visto, mi mamá tuvo una visita, la dejan pasar a ella sola, pues te dejan 15 minutos solamente. Pero, ¿viste en el momento en que ves a un individuo y no la reconoces? Lo que ven de Lía Crucet quedó en el recuerdo. Está como anciana dejada. Con lo que me describió mi mamá, está como una anciana dejada. Está piel y hueso, pupila dilatada, flaquísima», aseveró.

«Está como pelada, horrible. No deseo contar mucho más datos por el hecho de que… La reconoció pero tiene instantes de lucidez que son segundos. En un instante de la visita se conmovió, y ella no controla sus esfínteres desgraciadamente. Tiene toallas al costado, por si acaso precisa, para limpiarse. Y ella tiene un trauma por poner un ejemplo con que si ella no lava la toalla le van a pegar. Los médicos suponen que algo le va a haber pasado, que le habrán pegado y que debe ver con eso», disparó.