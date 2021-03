Después de una semana con mucha especulación y jugadas de ajedrez entre los entrenadores, Boca y River no se sacaron virtudes en La Bombonera y todo acabó igualado 1-1 merced al gol de penal de Sebastián Villa en el primer tiempo y el empate de cabeza de Agustín Palavecino en el segundo. Después de los 90 minutos, Marcelo Gallardo charló con la prensa y sorprendió al efectuar una revelación increíble sobre la sepa de Cardona en el cotejo.

Primeramente el Muñeco se mostró muy crítico del espectáculo y aseguró que la igualdad en el marcador coincide con lo que brindaron los dos equipos. “Me semeja justo por la proporción de ocasiones de gol para uno y otro. No me pareció para nada un partido bueno, con lucidez para jugarlo. Fue de poca claridad. La primera media hora tuvimos intención de tomar el dominio de la pelota”, comentó el entrenador, realizando un análisis del cotejo.

Lo verdaderamente sorpresivo fue en el momento en que aseguró que la carencia de Cardona en Boca fue algo que dañó al Millonario. “Al partido le hubiera venido mejor la existencia de Cardona, hubiéramos medido fuerzas de forma diferente”, lanzó Gallardo, en una declaración que no deja de asombrar sabiendo que el colombiano venía siendo el más destacable futbolista del Xeneize, siendo partícipe en prácticamente todas las jugadas de gol de su equipo.

Más tarde, el DT de River se ocupó de argumentar su oración. “Que no jugase Cardona le vino bien a Boca pues lograron apuntalarse atrás y intentar explotar los espacios con los players desequilibrantes que tienen en ataque. Aguardaron su instante y lo consiguieron en una bajada de tensión nuestra y tras el gol tuvieron 2 ocasiones visibles para transformar”, aseguró, y al tiempo le lanzó un palito al contrincante de siempre por la posición adoptada.

“Lo pensé con Cardona adentro y creí que si no se encontraba iba a bajar a Tevez o poner un volante mucho más, no pensé en una línea de cinco defensores para concedernos la pelota y el espacio y que asumiéramos el importancia”, lanzó, aclarando que la determinación de Russo fue pues le tiene “respeto” a River. Por último todo acabó igualado en un acercamiento que para Gallardo no le dejó un gusto dulce, en tanto que hay varias cosas por comprobar.