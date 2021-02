Leticia Siciliani se convirtió en una querida figura del espectáculo, tanto como Vicky Xipolitakis y Fede Bal. Tras su paso por «MasterChef Celebrity«, la popularidad de la actriz se acentuó y sostiene una relación aún mucho más angosta con sus 1.6 millones de seguidores en comunidades. En este contexto, desafió a sus fanes a conocer su plan tras el estreno de «MasterChef Celebrity 2«. En el momento en que le preguntaron si iba a reunirse con Damián Betular, entre los jurados sorprendió a todos al contestar: “Está mal, pero no tan mal”.

Cabe recodar que entre participante y evaluador hubo siempre y en todo momento una conexión particular, la que se vio reflejada en la emotiva despedida que tuvieron en el momento en que Leticia salió del espectáculo. Damián le dedicó unas sentidas expresiones que sorprendieron a todos: «Me encantó acompañarte en todo este sendero que recorriste hasta aquí. Sos buenísima onda, y me conmueve no sé por qué razón, pero te veo como una hermana, y jamás te lo dije por el hecho de que no deseaba combinar las cosas. Lo mucho más valorable de o sea que sabés hasta dónde llegaste. Y esa alegría y lo que me diste hasta aquí, te lo agradezco y bastante. Fue un exitación conocerte».

Como era de aguardar, el público se conmovió al percibir las expresiones de Betular. De manera rápida se transformó en inclinación en Twitter y varios aun hicieron memes recordando ese instante. ¿Volverán a hallarse para rememorar viejas anécdotas? Si no es con el jurado, ¿con quién se marcha a reunir? ¿Quién va a ser la persona escogida? Otro de sus seguidores mucho más curiosos le cuestionó si sería “MasterChef” el sitio donde se dirigía. En ese instante, la influencer dio una irónica contestación que dejó pensando a sus entusiastas.

“Lo mucho más cerca, esas palmeritas”, ha dicho, exponiendo una fotografía donde hace aparición la joven de 28 años posando, al lado de unas palmeras en la mesa. ¿Por qué razón ese cuidado al programa? En su despedida no solo fue personaje principal el adiós de Betular. Leticia Siciliani renunció y dio su sitio a Analía Franchín. Exactamente la misma llegó a la final y perdió frente Claudia Villafañe. La intérprete le cedió el puesto, en tanto que su compañera ese día debía dejar el certamen. ¿Hubiese ganado de haberse quedado?

“No es que tenga ganas de irme del programa, pero Analía se lo merece mucho más. Pienso que tomé la resolución adecuada, le saqué el mayor jugo y lo mucho más justo para todos los otros es que le diese mi rincón a Ana. goza considerablemente más de cocinar y eso es lo que me se encontraba faltando a mí”, expresó llorando a su marcha. Siciliani prosigue sendero a su “rencuentro histórico” y aún no reveló quién va a ser esa persona. ¿Con qué sorprenderá a sus entusiastas?