María O’Donnell es una reconocida periodista política de los medios de comunicación. Como sabemos, forma parte de varias radios con sus programas y hace muy poco llegó al aire de Telefe para participar de «MasterChef Celebrity 2«. Sin embargo, esta posobilidad no fue la única que se le dio a O’Donnell durante este arranque de 2021, así que por medio del mundo virutal recordaron la mejor noticia a sus fans.

¿Con qué tiene que ver? Con que esta noches estrena finalmente «Conecta2», el ciclo que saldrá al aire todos los sábados por medio de CNN donde María estará a cargo de la conducción junto a Ernesto Tenembaum. Desde la cuenta oficial del canal nuevamente se mostraron espectántes con la novedad y muchos seguidores de la periodista se hicieron presentes con sus mensajes positivos para un debut muy exitoso.

«Esta noche se estrena #Conecta2 con @ertenembaum y @odonnellmaria. Te esperamos a las 9 p.m. hora de Miami, 10 p.m. hora de Argentina», manifestaron desde la red social del pajarito azul. Como sabemos, días atrás O’Donnell también había compartido este gran proyecto laboral a través de sus cuentas oficiales y se mostró muy contenta y súper agradecida ante dicha posibilidad. ¿La acompañará su gente en el nuevo desafío?

Recordemos que en este marco, Marcelo Longobardi tuvo una entrevista mano a mano con ella hace algunas semanas, debido a que forma parte del mismo canal. Allí, ambos se sinceraron sobre todo y la periodista política tuvo increíbles palabras sobre lo que es trabajar con Jorge Lanata. Como sabemos, tras comenzar su paso por la cocina más famosa, Jorge criticó duramente a O’Donnell tras esa decisión.

Además, hay que considerar que no es la primera vez que son protagonistas de alguna polémica. «Yo entré y estaba en el suplemento de cultura y para encontrar una ventana, arranqué haciendo la lista de los libros más vendidos. Y Lanata estaba en una época más metido con la literatura. Se había aburrido un poco de la dirección del diario. Entonces me ponen a que lo ayude en las tareas de investigaciones a Lanata y te ponía todo el tiempo que no había imposibles, que era un poco lo que transmitía, que todo era posible en el periodismo, que no tenías un límite más que lo que estuvieras dispuesto a hacer», remarcó.