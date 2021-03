No hace falta estar muy metido en el mundo de los videojuegos para conocer a Pokémon GO y el impacto que este título para celulares ha tenido en el mundo entero tras lanzarse. Estaba claro que este era el principio de un tipo de videojuegos, y por el éxito que tuvo no sería el único ejemplar. Luego de varias copias, Nintendo misma hará otro juego similar, pero para Pikmin.

Esta franquicia de juegos de estrategia, creada por el legendario Shigeru Miyamoto, nos lleva a explorar un planeta misterioso y a utilizar en diversas formas un tipo de raza alienígena conocida como los Pikmin. Ahora se ha anunciado, a través de un comunicado de Niantic, la desarrolladora de Pokémon GO, que ellos están trabajando en un juego del mismo estilo para esta saga.

«Esta aplicación incluirá actividades de gameplay para fomentar las caminatas y hacer que los paseos sean más disfrutables», dijo el ejecutivo de Niantic, Kei Kawai. «Será el primer título creado por nuestro estudio de Tokio desde que este fue establecido en abril de 2018». El juego saldrá exclusivamente para celulares en 2021, y hará uso de la tecnología AR (realidad aumentada).

Los únicos detalles que tenemos por el momento vienen a partir de una imagen promocional para el juego, que fue anunciado por Nintendo of America en Twitter. Si bien aclaran que será «muy distinto» de Pokémon GO, sí sabemos que compartirá los mismos sistemas de base. Por el momento habrá que esperar para ver más de este juego, cuya imagen de anuncio te dejamos más abajo.

En cuanto a otros juegos de la franquicia, Pikmin 3 Deluxe ha sido el último lanzamiento de la misma para Nintendo Switch. Este trae al juego de Wii U, originalmente lanzado en 2013, hacia la nueva consola híbrida. La primera entrega en la saga se lanzaba en 2001 para GameCube, y luego llegó a Wii; mientras que Pikmin 2 se lanzó en 2004 también para GameCube.