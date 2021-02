A lo largo de las últimas semanas, Barby Silenzi y El Polaco se presentaron mucho más mediáticos que jamás. Con sus permanentes idas y vueltas, los conocidos se colocaron en el ojo de la tormenta. Lejos de darse un respiro, en este momento la bailarina que trabajó al lado de figuras como Marcelo Tinelli, Ángel de Brito y Moria Casán, le logró un fuerte reclamo a el artista: «Está todo el día con…».

Hace unas horas, Barby dialogó con Brenda Dialoy para el Instagram de El Trece, en donde charló más que nada y descubrió datos nuevos sobre la privacidad de su relación con El Polaco. Tengamos en cuenta que la semana previo, los mediáticos han comunicado su separación que, en teoría, era determinante. No obstante, el pasado fin de semana los conocidos han comunicado su reconciliación.

En ese contexto, la periodista deseó comprender: «¿El Polaco utiliza bastante el teléfono? ¿Es Instagramero o no?». Como resultado, sin entrar en dudas un segundo, Barby disparó: «Está todo el día con el celular, ¡todo el día! ‘¿Vamos a tomar mate?’, te afirma. Entonces, le digo ‘dale, vamos’, preparo el mate, me siento y está con el celular. Es decir, listo, me marcho a tomar mate sola pues es imposible».

Ahora, sin disimular su indignación, la pareja de El Polaco se explayó: «Le charlo y no me responde. Le charlo y está de este modo, con el celular, y me afirma: ‘¿Qué?’. Entonces, le digo ‘bueno, no, no te hablo mucho más’. Es re pesado. Antes de reposar asimismo. Me despierto por la mañana, abro un ojo y ¡está con el celular! Hay que eliminarle el celular».

Vale nombrar que el pasado fin de semana, El Polaco le declaró de nuevo su amor a la bailarina desde arriba del ámbito. En ese sentido, el artista estaba haciendo un espectáculo en un boliche de Quilmes y Silenzi, por su lado, había asistido como espectadora. Por consiguiente, en un instante del recital, el mediático aprovechó y expresó: «El cariño de mi vida está ahí. La persona que si me ve plañir me abraza».