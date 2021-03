«El Enorme Premio de la cocina» sigue su marcha en la pantalla de El Trece. En la undécima temporada del reality gastronómico conducido por Carina Zampini, los chefs principantes hacen todo lo que resulta posible para mantenerse en la riguroso rivalidad culinaria. Como todos y cada uno de los viernes, el día de hoy se causó una exclusiva supresión en el certamen. Guido, quien se había señalado mucho por su simpatía y su lozanía al aire, debió dejar el reality el día de hoy. Tristeza absoluta en El Trece.

«Julián, Guido, la realidad que los veo con cara seria, y eso se los valoro. Por el hecho de que para un óptimo cocinero, cocinar un día mal, no debería pasar inadvertido. Me agrada ese deber, y pienso que los 2 trabajaron poderosamente, fueron creativos, trataron de llevar a cabo cosas distintas, pero asimismo pienso que no se llegaron a poner en concordancia. Y se los marcamos en el momento en que pasamos por la cocina», empezó diciendo el siempre y en todo momento riguroso miembro del jurado Christian Petersen.

«Y asimismo a los 2 les falta algo de técnica para poder esa imaginación que tienen. En una bien difícil resolución, el próximo eliminado de El enorme premio de la cocina es Guido”, añadió el presidente del jurado, anunciando la novedad mucho más dolorosa. Tras mantenerse en la rivalidad, Julián tomó la palabra: «Muchas gracias, gracias por apreciar el ahínco que hago para estar aquí. Me regresa el alma al cuerpo, me chifla estar aquí. No deseaba irme, para nada», sentenció el cocinero principiante.

Por último, le tocó el momento de despedirse a Guido. « prosigo, con mi carrera. En verdad, deseo agradecer por la posibilidad que, en el lapso de estos días, me llegaron mensajes muy bonitos de gente migrante o gente negra a la que le daban la posibilidad y se sentían muy determinados conmigo al estar aquí. Hay cosas que no sé de la Argentina, pero me agrada estudiar, viajar, me creo un individuo que no posee fronteras», expresó el último eliminado del programa de Carina Zampini.

«Una parte de estar aquí era asimismo transmitirle a la multitud que está afuera o que esté comenzando a realizar algo, que luche con lo que desea. Soy un pibe que, desde los 16 años estoy sin mis progenitores, por el hecho de que siempre y en todo momento procuré qué era lo que me pertenecía. Y hasta la actualidad lo prosigo intentando encontrar, y cada día que paso no tengo barreras. Mañana digo ‘Deseo estar en Francia’, y estaré en Francia, no sé de qué forma, pero estaré. Me siento muy orgulloso de estar aquí y comunicar con . Me divertí y, donde voy, siempre y en todo momento me llevo lo destacado de cada individuo”, añadió el cocinero principiante.