A lo largo de varios años, Sebastián Vignolo y Raúl Cascini fueron compañeros de trabajo y tanto tiempo juntos derivó en una amistad. Pero todo se acabó tiempo atrás, en el momento en que el exfutbolista salió del programa que conduce el «Pollo» para sumarse la dirigencia de Boca. Y en este momento semeja que la historia llegó a un triste final. Reventó la batalla entre los dos y el periodista salió con todo: «Me defraudaría humanamente».

En «ESPN F90» se discutía sobre esta época del grupo azul y oro y el habitual relator aprovechó para sacar el tema. «Desgraciadamente el tiempo asimismo te comienza a instruir ciertas cosas. En todo momento vamos aprendiendo. Me ha decepcionado un tipo que estuvo sentado diez años al costado mío. Me defraudaría humanamente. Pero bueno, cada uno de ellos es de qué manera es, qué será. Ahora está, punto», empezó.

Entonces no tuvo inconvenientes en nombrar que se refería al de hoy miembro del consejo de fútbol de Boca. «¿Desean que le ponga nombre y apellido? A mí Raúl Cascini me defraudaría humanamente. Cada uno de ellos con su historia, ahora está. Esperemos que le vaya realmente bien, está en el sitio donde deseó estar toda su historia. En este momento, el respeto pero más que nada la educación, no se debe perderlos. Nunca», soltó el «Pollo» frente al silencio del panel.

Ruggeri asimismo se metió

Vignolo continuó comentando del tema y sugirió que lo idóneo podría haber sido que Cascini recuerde el tiempo que compartieron juntos antes de esta ocasión en el Xeneize. «Vos tenés que acordate de todo. De de qué manera fue, de qué manera era, de qué forma llegaste… Eso me semeja considerablemente más desilusionante que cualquier otra cosa», manifestó. Y ahí se metió Oscar Ruggeri, quien recordó un aspecto fundalmental: «Pero primordialmente la humildad, eh. De todos…».

«Por el hecho de que o sea una vuelta. El día de mañana… ¿Qué sabés? Vos no sabés de qué manera es esto», volvió Sebastián, claramente conmovido por esta situación que le toca atravesar. «Pero vos tenés que siempre y en todo momento… Me semeja, eh. Lo que tenés que sostener es la educación. Punto. Me defraudaría humanamente y lo digo. Tomenlo como una declaración: me defraudaría humanamente», cerró. ¿Se va a venir la contestación del exmediocampista?