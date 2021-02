La noche venía muy apacible en cuánto a información sobre el planeta del espectáculo. No obstante, Ángel de Brito soltó en las comunidades una bomba que dio mucho que charlar. Es que Paula Chaves, quien reemplazó a Vero Lozano por numerosos días en la conducción de «Cortá por Lozano», dio positivo de coronavirus a lo largo de las últimas horas. De esta manera, Telefe activó el protocolo pertinente, puesto que la modelo asimismo participó de las grabaciones de «MasterChef Celebrity 2».

«Paula Chaves positivo #covid. En Telefe, están activando el protocolo para Cortá por Lozano (lo estuvo manejando unos días) y aplazaron las grabaciones de #Masterchef por el hecho de que Paula grabó una participación. El martes hisopan a todos y cada uno de los competidores», expresó Ángel de Brito en Twitter, dando una picante información. Más allá de que trascendió que Chaves se hallaría en buen estado de salud, la modelo va a deber almacenar el aislamiento pertinente.

Alén de la situación de Paula Chaves, uno que proseguirá ausente en el software de Vero Lozano es Nicolás Peralta, panelista que empezó sus vacaciones últimamente. «Última tarde en @CortaPorLozano antes de mis vacaciones. Los deseo amigos y nos observamos al regreso @verolozanovl @MarceloPolino @mauroszeta @BeluLucius @paulitachaves @JuarezPaola #DiegoRamos @CostaOkis @HeberYbaez», precisó el periodista de Twitter, calmando a los fanes del programa con su retorno inminente después de unas justas vacaciones.

Podemos destacar que el panel de «Cortá por Lozano» está en incesante movimiento. A lo largo de los últimos días, Belu Lucius se sumó al staff del programa. «Se confirmó el adelanto que hemos proporcionado con @BeluCanonico en #PasaMontagna. @BeluLucius se aúna prontísimo a @CortaPorLozano», precisó el periodista Pablo Montagna en Twitter, contando el nuevo destino laboral de la influencer. De esta manera, la humorista tuvo la bien difícil misión de sustituir a la hija de Roberto Petinatto, quien se distanció del programa de Vero Lozano recientemente.

«¡Los voy a extrañar, compañeros! Me hubiese dado gusto despedirme de otro modo, pero ahora me lo ha dicho el papá (Roberto Pettinato) desde el momento en que soy chavala: ‘La tele no posee corazón. No te sorprendas de nada’. Ahora nos volveremos a conocer», había dicho Tamara tiempo atrás en Instagram, despidiéndose de «Cortá por Lozano». Según trascendió, la mediática habría tenido un cortocicuito con Vero Lozano, lo que habría desembocado en su inmediata salida de Telefe.