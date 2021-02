Frank Kudelka no le halla la vuelta al grupo, como mismo lo expresó en la charla de prensa después del partido frente Boca. Pero con esperanzas renovadas, y de cara al desafío frente Talleres en Córdoba, el entrenador de Newell’s se mostró mucho más fuerte que jamás y con ganas de continuar. «Están aguardando que me vaya«, apuntó a ciertos cronistas locales que solicitan la renuncia del DT.

«Estoy con mucho más fortalezas que jamás para sacar esto adelante. Están todos aguardando en el momento en que me voy y solo tengo fortalezas para sacar adelante al grupo, o piensan que ¿me marcho a mí casa y estoy contento? No soy un mesnadero de esto y me da bronca no poder probar lo que deseo. Me siento mal de ahí que», expresó con mal el entrenador leproso que precisa ganar o ganar el sábado en Córdoba.

«No veo un mal ámbito, todo lo opuesto, leemos mucho más por movimientos que por expresiones. El día que piense en mí va a ser el día que no sea correcto, trato de meditar en todos, creo en los players, hay instantes y etapas. Debemos crear un equipo, pudimos poner escasos refuerzos. Leía el otro que puse un equipo defensivo y es todo lo opuesto. El día de hoy no disponemos posesión», mantuvo Kudela.

Lo desea remontar

El primordial inconveniente de Newell’s es que perdió la tenencia y circulación de la pelota. Y sobre que la tiene poco, en el momento en que la tiene no sabe emplearla, por el hecho de que en 2 partidos prácticamente no pateó al arco. «La administración de refuerzos fue buenísima, pero administrar bien no quiere decir que lleguen en los tiempos que el club precisa. Además de esto contamos lesiones para nada sencillos», aclaró sobre la cantidad considerable de lesionados que tiene.

«Con virtudes y defectos trato de ser claro con lo que digo, no oculto demasiadas cosas, ciertos no ven tan bien que no de notas. Sé que corro peligros pero soy auténtico con lo que pienso, no me deseo mostrar bastante. Ciertos agreden ideando cosas falsas», cargó Kudelka contra uno de los más importantes medios de Rosario. La Lepra visita a Talleres el sábado próximo con la urgencia de salir de perdedor.