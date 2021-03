En Radio Rivadavia, Eduardo Feinmann entrevistó a Amalia Granata por un polémico audio. Más allá de que parecía corresponder al ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, lo desmintió en las redes, asegurando que se correspondía a un individuo que no deseaba trabajar. En exactamente el mismo, se trataba con desprecio a la población. Sin embargo, la amiga de Yanina Latorre, Marcelo Polino y Luli Fernández arremetió contra el político por los inconvenientes de delincuencia: “Hay balaceras, inseguridad, una situación muy dificultosa”.

“Los santafesinos están que trinan”, reconoció el periodista. Granata le dio la razón: “Mientras que afirma eso, en la provincia mueren pequeños y jovenes todos y cada uno de los días”. Al unísono, se lamentó por lo diferente que estaba la localidad de Rosario si se la equiparaba con años precedentes: “Antes era hermosa, con trabajo y gente de bien. En este momento es realmente difícil salir a la calle”.

Además, manifestó que el ministro era incompetente en su cargo: “Tiene una incapacidad de administrar. Desde el instante en que está, no se hizo nada. En este momento, debe realizar este circo pues es ineficiente”. Además de esto, recordó que le había hecho diecisiete pedidos de reportes anteriormente, pero no consiguió ninguna contestación.

En el fragmento, se podía oír a un hombre muy enojado, diciendo expresiones ofensivas: “Se piensan que no sé qué mierda son. Los santafesinos se suponen que son todos porteños. No se charlan entre sí, se recelan, dicen a espaldas brutalidades el uno del otro. Como me chupan un huevo todos, los rosarinos, los de Reconquista, pienso que juegan en la primera D y en la A. Te lo digo, ya que ahora soy un hijo puta, un fanfarrón, un turro…”.

“No negro, tengo varios años de experiencia y son unos negros pueblerinos. No les importa lo que digo, hacen lo que se les antoja. A las 2 de la tarde están todos en la vivienda. Eso es lo que pienso de todos . Una visión santafesina muy pedorra. Merced a Dios que atiende en la Capital Federal, pues sino más bien este país sería Uganda. Si lo hiciese en Santa Fe, nos encontramos hundidos todos”, concluyó.