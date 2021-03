En su programa de radio Mitre «Cada Mañana», Marcelo Longobardi, criticó a Alberto Fernández por no dejar ingresar al país a un grupo de turistas argentinos por la gran cantidad de contagios de coronavirus que han estado creciendo en las últimas semanas. Asimismo, el conductor repasó las vacunas que llegaron hasta el momento a Argentina y sostuvo que no se puede extender la vacunación de la segunda dosis de algunas vacunas.

«En la Argentina hay un malentendido generalizado como si nadie hubiese pronosticado o advertido respecto al rumbo que estaba tomando la Argentina. El propio presidente Fernández y la señora de Kirchner habían advertido de las cosas que están hoy en día sobre la mesa. La pregunta es ¿de qué se sorprenden?», comenzó a explicar Longobardi en su programa.

«Anoche se anunciaron medidas. Lo hizo el jefe de Gabinete Santiago Cafiero junto a Carla Vizzotti que incluye el teletrabajo para el sector público para de acá al jueves santo. Algunas medidas que no tienen mayor relevancia para mi. Hay muchos problemas para los argentinos que han quedado varados en el exterior. No puedo entender cómo se impide la vuelta al país para personas que tienen que volver. Este formato formoseño tiene que tener otra solución un poco más práctica de la que estamos viendo», continuó.

En cuanto a las vacunas que han llegado al país, Longobardi explicó que «han llegado al país unas 370 mil dosis de la vacuna Sputnik y unas 218 mil dosis de las vacunas que envía el fondo Covax. Se supone que en abril van a llegar 900 mil dosis de la vacuna de AstraZeneza. Argentina tiene unas siete millones 300 mil personas mayores de 60 años. Se han vacunado de ese grupo etareo un millón 200».

«El ministro Gollán ha dicho que en la provincia de Buenos Aires se vacunó al 90% de los trabajadores de la salud. En las próximas horas la Ciudad de Buenos Aires va a anunciar la apertura de vacunación para mayores de 70 años. Ha habido un reclamo de parte de laboratorios, droguerías y farmacias que dicen que ellos pueden conseguir 3 millones de dosis para empezar a vacunar de inmediato si el gobierno las autoriza», agregó.

Asimismo, Longobardi afirmó que «la única vacuna donde está comprobado que postergar la segunda dosis no modifica en nada el proceso de vacunación es con AstraZeneca. Con la vacuna Sputnik y con la de Sinopharm no hay datos científicos que respalden la postergación de la segunda dosis. Me pregunto si acá no tenemos un problema de cantidad de vacunas o tenemos un problema de vacunación».

Por último, el conductor dijo que «ha habido una muy severa crítica del canciller del presidente Macrón respecto del modo político con el que se maneja el presidente Putin respecto de las vacunas. Ayer en el diario La Nación el periodista Francisco Olivera contó que Argentina le propuso a China pagarle 1200 millones de dólares de vacunas con los yuanes chinos que tiene el Banco Central y los chinos le dijeron que no».