Los testeos gratuitos de COVID-19 se retomarán el sábado y también habrá atención el domingo de Pascuas.

Desde el Ministerio de Salud Púbica de la provincia indicaron que el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (LACMI) no atenderá este jueves y viernes santos, por lo que no se realizarán testeos en el ex Hospital Materno Neonatal de Posadas.

La atención se retomará el sábado y domingo de Pascuas, de 14.30 a 18.30. Vale recordar que, desde hace ya varias semanas, se trabaja con cupos de 400 test los fines de semana y feriados.

Por su parte, desde el CEBAC indicaron que trabajarán normalmente este jueves 1 en el horario de 6.30 a 20 en todas las sedes, mientras que el viernes santo la atención será solo en la sede del Sanatorio Nosiglia, ubicado por la calle Córdoba, de 8 a 17 horas.