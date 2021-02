La titular de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dialogó esta mañana con Radio 10 sobre las bolsas mortuorias que se dieron a conocer en frente de la Casa Rosada en el contexto de la marcha «27F«, en repudio a la «vacunación VIP«. Una de , tenía el nombre de la dirigente de los derechos humanos. «Nunca hubiésemos insultado a nuestros hijos realizando esas cosas», aseguró el día de hoy. La utilización de las bolsas mortuorias provocó mucha indignación de la oposición y la dirigente apuntó contra Patricia Bullrich.

«Soy una mujer común que salió a combatir siempre y en todo momento con respeto», aseveró de Carlotto siendo consultada por la utilización de esos elementos para repudiar la «vacunación VIP» que provocó la salida de Ginés González García del Ministerio de Salud de la Nación. «Nunca hubiésemos insultado a nuestros hijos realizando esas cosas», continuó la dirigente. Una de esas bolsas tenía el nombre de Estela de Carlotto y en la parte de arriba se señalaba que tenía que ver con un fallecido que no había podido recibir la vacuna, por el hecho de que se la había aplicado la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

«A las abuelas (de Plaza de Mayo) nos desplaza el cariño, esto pone distancia y examina», espetó esta mañana en Radio 10. «Duele pero es un mal de tristeza, meditar que hay argentinos que tengan ese sin corazón rencor, pobres de », continuó de Carlotto en su análisis sobre lo ocurrido ayer en el «27F». «Prácticamente me dan lástima», mantuvo la dirigente. Acto seguido, aseguró que a «los jóvenes» hay que «conquistarlos» y «llevarlos a fin de que se expresen de manera democrática y no odiando».

Fotografía: Twitter/Barbase Carlotto

Entonces, apuntó contra Patricia Bullrich, presidenta del PRO, por las bolsas mortuorias, y adelantó que podrían efectuar acciones judiciales. «La maldad de Bullrich, alguien que compra bolsas mortuorias, es un delito lo que ha cometido. Los abogados de Abuelas y organizaciones ven exactamente en qué forma se puede condenar desde la ley como un delito», señaló de Carlotto. La exministra de Seguridad de la Nación fue entre las personajes principales de la marcha que se convocó por medio de las comunidades.

Sobre la «vacunación VIP», a la que, según se demanda, Estela de Carlotto se favoreció, aseveró que no es de este modo. «Me anoté en el mes de diciembre y me llamaron», señaló la dirigente. «Todavía debo darme la segunda dosis y no sé en el momento en que (va a suceder)», añadió la presidente de las Abuelas de Plaza de Mayo. Finalmente, aseveró que este año no efectuarán su marcha por el 24 de marzo. Para suplantarla, comentó que están empezando una campaña «a fin de que se planten 30 mil árboles en el país, donde se desee rememorar a esta fecha a fin de que no vuelva a repetirse».