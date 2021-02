Titanic, la pelcula estrenada en 1997, es uno de los clsicos del cine por excelencia. Con 11 premios scar, se ubic en el tercer lugar en el ranking de las pelculas ms vistas de todos los tiempos. Kate Winslet y Leonardo DiCaprio fueron sus protagonistas y por ello formaron una de las duplas ms simblicas de la pantalla grande.

Sin embargo, muchas veces la fama es difcil de asimilar para algunos actores. As le ocurri a Kate Winslet en el film que interpret a Rose y el cual la llev a la fama. En un podcast de Marc Maron, ella misma lo confirm: Despus del xito entr en modo de autoproteccin. Era como el da y la noche, de un da para el otro. Estuve sujeta a mucho escrutinio fsico personal, me criticaron mucho y la prensa britnica fue bastante cruel conmigo.

Como si fuera poco, debido a eso estuvo a punto de abandonar la carrera. Si bien no lo hizo, s se alej por un tiempo. Me sent intimidada, si soy honesta con lo que me pas. Recuerdo que pens: Esto es horrible y espero que pase. Definitivamente pas, pero me hizo darme cuenta de que, si eso era ser famosa, no estaba lista para ser famosa. Definitivamente no, explic.

Kate asegur: Me pas todo muy rpido, cuando todava estaba aprendiendo a actuar. Senta que no estaba preparada para hacer muchos de los trabajos importantes en Hollywood. Trat estratgicamente de encontrar pequeas cosas para poder entender un poco mejor el oficio y mantener cierto grado de privacidad y dignidad.

En el ao 2017 ya haba contado sus trastornos con el bullying. Me llamaban Blubber (grasa de ballena). Se rean de m porque quera ser actriz. Me encerraban en un armario y se burlaban, record sobre lo que vivi en su edad escolar. Despus de Titanic, la actriz britnica realiz trabajos menores pero no menos importantes. Entre ellos, Hideous Kinky en el 98, Holy Smoke un ao ms tarde y Quills en el 2000.