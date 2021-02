En su programa en Radio Con Vos, Ernesto Tenembaum criticó al presidente Alberto Fernández por ir contra los medios, la oposición y la Justicia para defenderse sobre el vacunatorio VIP. Además, el periodista remaró que la Argentina es el primer caso en el planeta donde los ámbitos mucho más próximos al poder aprovecharon su peso y se vacunaron contra el coronavirus.

«Ideamos la terminología de personal estratégico y de esta manera puedes decir cualquier cosa de alguno… No cambia en nada no deben ser los primeros en vacunarse. En Argentina vos tenés ámbitos internos que te hacen macanas, Alberto Fernández no se metería con la Justicia pero como tienen a Cristina procesada le dicen ‘resolveme las cosas con la Justicia’. El va y viene con las afirmaciones pero es algo que no le agrada», empezó a argumentar el periodista.

«Con la economía pasa lo mismo, hay campos que le dicen ‘cargate con los hombres de negocios’, un día va contra . Otro día afirma que no, y va y viene. Después tenés otra cosa que en el momento en que hay campos internos que se mandan una macana al otro lado tenés a secotres mediáticos y contrarios muy, muy duro, pasa en toda democracia. Y se sujetan de eso y le dan y le dan… está entre censurar a los campos internos y los medios», continuó.

«En una discusión que es muy canibal, es muy canibal la discusión entre el oficialismo y los medios, de los medios contra el oficialismo. Vos ves ciertas cosas y te afirmáis que ‘horrible esto’. Pero hay algo aquí que fue muy distinto, hemos sepultado a 50 mil compatriotas y en ese contexto que alguien se entere que alguien juege con las vacunas… y no sé si da para ir y venir, realizar lo mismo de siempre y en todo momento, quizás safamos si vamos contra los medios, contra la oposición y la Justicia», recalcó Tenembaum.

«En ningún sitio de todo el mundo pasó lo que pasó en la Argentina, que en el mucho más prominente del poder se acomode gente. Indudablemente ahora va a manifestarse pero somos los primeros. Pero me semeja de semejante gravedad… Lo de Zannini es grave pues lo que vos pensas es ‘esta clase está acomodado por el hecho de que es de Cristina y Alberto lo saca a Ginés pues es de ’. Y tal como lo acomodaron con la vacuna en este momento lo acomdan para cuidarlo», cerró.