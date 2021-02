El comienzo de 2021 y las opciones de diversión para mantenerse en el hogar se siguen mejorando. La interfaz Netflix anunció el catálogo de las interesantes proposiciones que tiene planificado para el mes de marzo.

Entre los lanzamientos del próximo mes tenemos la posibilidad de poner énfasis el estreno de la serie de españa “Sky Colorado”. Además de esto, se aúnan al catálogo la saga completa de pelícuas de “Karate Kid”.

The Challenge: El infierno II (1/3/2021)

Veinte players van a México y dan la guerra en una rivalidad intensa entre 2 equipos: Good Guys y Bad Asses.

The Challenge: El desafío (1/3/2021)

¡Sálvese quien logre! Los contendientes se ponen en guarda para confrontar individualmente y batallar por nuestra supervivencia en Brasil.

La vivienda flotante (9/3/2021)

Los músicos y amigos Fynn Kliemann y Olli Schulz dedican un par de años durísimos a devolverle su viejo esplendor al hogar del artista Gunter Gabriel.

The One (12/3/2021)

Una científica revela la forma de localizar la pareja impecable a través de una prueba de ADN y crea un revolucionario servicio. Pero nada va a ser tan fácil como semeja.

Paradise PD: Parte 3 (12/3/2021)

Los policías poco venerables de Paradise se ven envueltos en chantaje, hurto de esperma, intimidación a un local de donas y otros inenarrables delitos.

El reino perdido de los piratas (15/3/2021)

En esta serie reportaje, los auténticos piratas del Caribe asaltan los bienes de todo el mundo y forman una república increíblemente igualitaria.

Black Ink Crew: Novedosa York: Temporada 1 (15/3/2021)

La tienda de Ceaser en Harlem, donde trabajan otros afrodescendientes como , es una meca para los fanáticos de los tatuajes y, en ocasiones, un cobijo para sus usados.

Black Ink Crew: Novedosa York: Temporada 2 (15/3/2021)

Tras agregar una tienda en Atlanta, Ceaser equilibra su compromiso laboral, los deberes de ser padre y la soltería mientras que el equipo encara sus retos.

La situacion Wesphael: Convulsión en Bélgica (17/3/2021)

Esta serie sobre crímenes reales cuenta el infame caso del político belga Bernard Wesphael, acusado de matar a su mujer en 2013.

Sky Colorado (19/3/2021)

Mientras que escapan de un proxeneta y los suyos, tres mujeres se embarcan en un ido y salvaje viaje en pos de independencia. De los autores de La vivienda de papel.

Elabora 1: Drive to Survive: Temporada 3 (19/3/2021)

A lo largo de una temporada 2020 acortada por la pandemia, Hamilton, Verstappen y otros pilotos conducen con un único propósito en cabeza: llegar primero a la bandera a cuadros.

Navillera (22/3/2021)

Un soñador de 70 años y un talentoso joven de 23 deciden respaldarse para sobrepasar sus inconvenientes y aceptan el reto de transformarse en bailarines.

¿Quién mató a Sara? (24/3/2021)

Tras pasar 18 años en prisión, Álex busca vengarse de la familia Lazcano, que lo culpó de la desaparición de su hermana Sara para socorrer su reputación.

Nailed It!: Inconveniente doble (26/3/2021)

En este momento hay diversión y caos por 2. En parejas, desde mejores amigos hasta hermanos prueban lo bastante que se esmeran con la repostería y lo mal que les sale.

Millennials: Temporada 3 (25/3/2021)

Un conjunto de millennials encara las presiones de la madurez y lidia con una pluralidad de inconvenientes, como el desempleo y el engaño.

Los Irregulares (26/3/2021)

En la Inglaterra del siglo XIX, un conjunto de inadaptados trabaja para solucionar crímenes sobrenaturales a instancias del Dr. Watson y su compañero Sherlock Holmes.

Haunted: América latina (31/3/2021)

Personas reales cuentan sus historias de espectros en esta serie de terror; sus encuentros con lo sobrehumano y lo paranormal se recrean vívidamente.

Mamá joven 2: Temporada 1 (31/3/2021)

Para el elenco de la temporada 2 de Embarazada a los 16, la vida continúa mientras que los altos y bajos de la paternidad y la vida adulta ocasionan drama y mal.

Mamá joven 2: Temporada 2 (31/3/2021)

Esta temporada, discusiones familiares, romances, problemas médicos y líos con la ley llevan a Briana, Chelsea, Jade, Kailyn y Leah al máximo.

Karate Kid (1/3/2021)

Daniel LaRusso, hostigado por bravucones en la escuela, se adiestra con un profesor de las artes marciales y acaba aprendiendo considerablemente más que defensa personal.

Karate Kid II (1/3/2021)

El vencedor de karate Daniel LaRusso y el Sr. Miyagi viajan a Okinawa, donde Miyagi visita a su padre moribundo y revive sus sentimientos por un viejo amor.

Karate Kid III (1/3/2021)

Este capítulo de la saga exhibe a Daniel LaRusso defendiendo su título en un arreglo de cuentas con un viejo contrincante, el siniestro profesor de Cobra Kai, John Kreese.

Nada es lo que semeja (1/3/2021)

Un conjunto de ilusionistas hurta un banco como una parte del espectáculo; el público queda fascinado, pero el FBI no comprende de qué manera incriminar la magia.

Nada es lo que semeja 2 (1/3/2021)

Con un nuevo integrante en el equipo, los 4 jinetes utilizan sus poderes de ilusión en una estafa que supone a un magnate y a un innovador dispositivo tecnológico.

How to Be Really Bad (1/3/2021)

La hija audaz del demonio hace un trato con papá por puro aburrimiento: si consigue pervertir a un individuo aceptable, deja el Infierno y se queda en la Tierra.

Hot por incidente (2/3/2021)

Tras una caída en el gimnasio, una muchacha insegura se lúcida rebosante de autovaloración y empieza a conocer la vida, la hermosura y el cariño desde una exclusiva visión.

Moxie (3/3/2021)

Inspirada anteriormente subversivo de su madre y la autoconfianza de una exclusiva amiga, una muchacha tímida publica un zine anónimo y demanda el sexismo de su escuela.

Lavaperros (5/3/2021)

En el momento en que un narco en caída se niega a saldar su deuda con un advenedizo, únicamente una reserva esconde puede socorrer a sus hombres. Justo la que termina de encontrar el jardinero.

Halloween (8/3/2021)

Una noche de Halloween, cometió una matanza oculto tras una máscara. 40 años después, se fuga de la prisión y va tras la víctima sobreviviente… y su familia.

Akelarre (11/3/2021)

País Vasco, 1609. Para postergar su ejecución, un conjunto de mujeres acusadas de brujería distraen a su inquisidor con historias inventadas del sabbat.

¡El día de hoy sí! (12/3/2021)

Unos progenitores que comúnmente aseguran que no a todo deciden ceder el control a sus hijos por un día, con ciertas condiciones, y desatan un sinfín de entretenidas aventuras.

Vidas de papel (12/3/2021)

Tras hacerse cargo de un pequeño, un usado de un depósito de desechos de Estambul próximamente se va a ver enfrentado a su trauma infantil.

La cacería (15/3/2021)

Reclutan a un agente particular de operaciones a fin de que prosiga a un asesino que ejerce un macabro deporte: la caza de cazadores de venados.

Sin hijos (19/3/2021)

Al fin halla al amor de su historia, pero a no le agradan los pequeños. Conque su hija de 9 años se hace pasar por hermana… ¿qué podría salir mal?

El campamento de mi vida (26/3/2021)

En este inspirador musical, un joven da un salto de fe y asiste a un campamento de verano. Jamás imaginó que allí hallaría el cariño y su rincón en el planeta.

El Hombre Araña 2 (31/3/2021)

Fatigado de ser el Hombre Araña, Peter Parker deja su identidad de superhéroe y deja a la localidad desamparada y a merced del Doctor Octopus.

Baile ardiente (31/3/2021)

Mientras que pasa un verano en familia en las montañas Catskill, “Baby” Houseman, una muchacha de 17 años, se conquista del liberal instructor de baile del sitio.

Ángeles y diablos (31/3/2021)

Un simbologista de Harvard tiene la misión de localizar pistas para frustrar un ataque contra el Vaticano por la parte de una sociedad segrega que busca venganza.

Tal y como si fuera la primera oportunidad (31/3/2021)

Un biólogo marino se conquista de una profesora sin memoria en un corto plazo y debe reconquistarla todos y cada uno de los días.



Biggie: I Got a Story to Tell (1/3/2021)

Este reportaje con imágenes nuevas y entrevistas íntimas festeja la vida de The Notorious B.I.G. en su sendero de la nada a la popularidad.

Connected (1/3/2021)

En el mes de febrero de 2018, Hernan Cattaneo, reconocido DJ argentino, efectuó su espectáculo CONNECTED (un concierto sinfónico de música electrónica) en el Teatro Colón de la Localidad de Buenos Aires, Argentina. Una semana después exactamente el mismo espectáculo se hizo en el “Festival UNICOS”, gratis, al aire libre, en la localidad de Buenos Aires, para 40.000 personas, con exactamente la misma orquesta sinfónica. La orquesta fue apuntada por el respetado directivo Gerardo Gardelin.

El reportaje es una recopilación de los instantes vividos por Hernán y los artistas convidados, y tiene documentales a los artistas/músicos y distintas situaciones del backstage.

Mark Hoffman: Un falsificador entre mormones (3/3/2021)

En esta excepcional historia de un delito real, el ambicioso engaño de una minuciosa cabeza profesora se torna macabro y sacude hasta los cimientos a una iglesia global.

Last Oportunidad U: Basketball (10/3/2021)

En esta cancha del este de Los Ángeles, un entrenador con fuertes convicciones lidera un equipo de jóvenes que espera desarrollar todo su capacidad universitario.

Es personal (15/3/2021)

Este reportaje examina de qué forma las activistas movilizaron a millones a fin de que participaran en la Marcha de las Mujeres tras la investidura presidencial de Trump en 2017.

RebellComedy: Raus aus`m Zoo (16/3/2021)

Los comediantes de RebellComedy charlan sin filtro sobre confusiones de identidades, la vida como el chaval jocoso y una curiosidad sobre algunas estrellas de mar.

Operación Varsity Blues: Estafa universitario en EE. UU. (17/3/2021)

Este reportaje inspecciona al cerebro tras el estafa que logró que hijos de ricos y conocidos ingresasen en reputadas universidades estadounidense.

Seaspiracy: La pesca insostenible (24/3/2021)

Un cineasta que quiere la vida marina hace un registro del daño que el hombre causa a los océanos y destapa una siniestra conspiración mundial.

Not a Game (31/3/2021)

Un reportaje que proporciona una observación franca y sin prejuicios sobre la crónica de los juegos para videoconsolas, con testimonios de especialistas y vivencias reales, de personas reales.

Fantástico vocabulario: Temporada 5 (2/3/2021)

Franny, Bailey, Kip, Lulu y Tilly te aguardan para estudiar novedosas expresiones y enseñanzas de vida en castellano y en chino mandarín con amenas canciones y varios bailes.

Los espectros de la región (5/3/2021)

¡Conoce al Club Espectro! Sus aventuras los llevan a todos y cada uno de los rincones de L. A., donde entrevistan espectros, resuelven inconvenientes y aprenden sobre la historia local.

StarBeam: Temporada 3 (9/3/2021)

¡StarBeam está de regreso! Adjuntado con su familia y sus cómplices preferidos, nuestra superheroína se encarará a todos y cada uno de los villanos que procuren hacer inconvenientes.

Power Jugadores: Temporada 1 (15/3/2021)

Un niño se convierte en un superhéroe del tamaño de sus juguetes y se une a en una guerra para socorrer al planeta de un maligno robot.

Waffles y Mochi (16/3/2021)

Los curiosos amigos Waffles y Mochi viajan por nuestro fantástico planeta para examinar comidas y prácticas y, de paso, estudiar a cocinar con elementos frescos.

Country Comfort (19/3/2021)

Una muchacha artista de música country halla a la banda que procuró toda su historia al admitir un empleo de niñera en una familia mucho más que talentosa.

Alien televisión: Temporada 2 (19/3/2021)

Los noteros alienígenas Ixbee, Pixbee y Squee vuelven a la Tierra y aprenden mucho más sobre prácticas y también inventos extraños como, por servirnos de un ejemplo, los trenes y la tendencia.

La vivienda con un reloj en sus paredes (22/3/2021)

Un huérfano, su tío hechicero y su excéntrica vecina tienen que conseguir el reloj que se esconde después de las paredes de su mansión antes que alcance su fatídico propósito.

Agencia segrega de control mágico (25/3/2021)

Hansel y Gretel, los hermanos del popular cuento, en este momento son agentes misterios. Con magia, talento y trabajo en grupo van a deber hallar a un rey desaparecido.

Los Octonautas y el Cinturón de Fuego (30/3/2021)

En el momento en que unos volcanes entran en erupción y desatan una sucesión de catastrofes en el océano, los Octonautas tienen que juntar fuerzas para socorrer a sus amigos marinos.

Las travesuras de Peter Rabbit (31/3/2021)

Entre individuos reales y animados, el pícaro Peter Rabbit se encara a un nuevo contrincante en su eterna guerra por los vegetales del jardín del Sr. McGregor.

Gigantes del Pacífico: Tierra de absolutamente nadie (4/3/2021)

Australia está devastada por los kaijus. 2 hermanos que abordan un jaeger en pos de sus progenitores hallan socios, novedosas criaturas y oscuros individuos.

B: The Beginning: Temporada 2: Sucesión (18/3/2021)

En el momento en que raptan a Keith y un amigo del pasado de Koku resurge, el Asesino B regresa a la acción y todos acaban en una conspiración que implica a la corona.

DOTA: Sangre de dragón (25/3/2021)

Tras hallarse con un dragón y una princesa que tiene una misión, un Caballero Dragón se adentra en un planeta mucho mayor del que hubiese podido imaginarse.