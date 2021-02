Leo García es tal vez el músico de pop más importante de nuestro país. Su carrera explotó gracias al impulso que le dio Gustavo Cerati, y a un éxito inolvidable como lo fue “Morrisey”. Recientemente, tuvo una jornada de furia en la que hizo fuertes descargos en sus redes sociales, contra el trap y el reguetón, pero también contra personas de otros países, recibiendo el apoyo de Coti Sorokin y el rechazo de otros colegas.

“Si le dan bola a esa m… es porque está lleno de venezolanos y colombianos en nuestro país que ARGENTINA basta alguien lo tenía que decir y ese soy yo vayan con su m… a su cultura ARGENTINA es mùsica no basura”, escribió días atrás en su cuenta de Twitter. “Vayan a perrear a su país hdp! No invadan mi cultura manga de chicanos. Cu… con olor a cu…”. “Y los hijos de Montaner que se vayan a la p… que los parió. Si te gustan los hijos de la Montaner es todo lo peor que podes hacerle a la Música”, dijo el cantante.

Ahora, a través de su cuenta de Instagram, dejó una serie de mensajes, algunos esclarecedores, otros extraños y preocupantes. “Estoy que no veo los mensajes en Instagram. Solo subo estas historias, tuiteo y veré de hacer algún feelds. Estoy harto de todo esto por el momento. No hay nada de qué cuidarse ya me di cuenta”, advirtió en el primero de los mensajes, en el que compartía una foto de si mismo.

“Nunca estuve tan solo como persona. Realmente me hace bien. Hace que mis pensamientos sean justos”, reveló además el músico. “Si me notaron un poco loco el viernes, fue porque estaba borracho, pero no me hizo bien porque hacía mucho que no estaba así. O sea, hora de cuidarme con eso”, advirtió luego recordando su día de furia en las redes. Últimamente, el músico pasa noches enteras compartiendo reflexiones en sus redes sociales.

“Pienso todo el tiempo qué hacer y seguir haciendo con la música, eso siempre en mí. La claridad y la paciencia es clave para que mi ego no estalle y lo vuelva a arruinar todo”, agregó además. Después empezó a subir publicaciones desde un bar, del que dijo que “la música más horrible ponen aquí, lamentablemente”. Y explicó en un video que “cuando no ponen reguetón, melódico, ponen el peor Rock Nacional del mundo”. “No la pegan nunca. Estamos hablando de un lugar que el café vale 200 y pico de pesos”, dijo.

Finalmente, subió un video a sus publicaciones, que superó las 4 mil reproducciones pero que tenía un pedido desesperado. “Necesito que me contraten para tocar, la gente que me conoce sabe que yo con mi guitarra y mi computadora puedo hacer un show muy bueno, ahí hay un número en mi instagram para que puedan llamar y contratarme, necesito trabajar”, pidió Leo, que luego cantó un poco de Imágenes Paganas de Virus.