Decidió darlo a saber enfrente de todos y cada uno de los televidentes. Fue en Bendita televisión, el período que se emite en Canal Nueve y que conduce Beto Casella, donde Horacio Pagani logró una agobiada solicitud apuntada hacia el jefe de Gobierno de la Localidad de Buenos de Aires, Horacio Rodríguez Larreta, relacionada con la pandemia de coronavirus que perjudica a todo el mundo, y con la vacunación.

«Solicito a las autoridades del Gobierno de la Localidad de Buenos Aires que me den la vacuna. Estoy operado a corazón abierto. Hay muchas personas vacunada que no tienen cuestiones graves como tengo . Conque les solicito por favor que aceleren», apuntó siempre y en todo momento leal a su estilo enfrente de sus compañeros, dando datos de sus problemas médicos que lo transforman en un individuo de peligro.

«Tengo 3 bypass y todavía no me vacuné. Estoy muy enojado», volvió a manifestar Horacio Pagani. Cabe rememorar que hace unos días, fue novedad la vacunación de entre las estrellas mucho más esenciales de este país, Mirtha Legrand, que se ocupó de contar su emoción en las comunidades, mucho más exactamente en su cuenta de Twitter. “El día de hoy me aplicaron la vacuna para el COVID-19, estoy muy agradecida por esta oportunidad”, mantuvo.

“Paciencia que el momento llega. Felicito a @gcba por la atención en el Centro Islámico ¡Por favor anótense y vacúnense!”, apuntó la abuela de Juana Viale. Cabe rememorar que días atrás, Elizebeth Vernaci había hablado del malestar de la estrella de Canal Trece por la demora. “Mirtha está que trina por el hecho de que logró todo como se debe, fue la mejor que se portó. Aparte, todo cuanto pasó con la hermana”, lanzó. .

“Le tocó exactamente en el comienzo que era mucho peor que en otro instante. No salió de la vivienda, no estuvo realizando afirmaciones pelo***, no agarró un avión especial y salió del país. No salió a ofrecer la vacuna a otro lado y como ciudadana de la Argentina y de la Localidad de Buenos Aires solicitó un turno y todavía no se lo brindaron. Está aguardando, como muchas personas de la Localidad de Buenos Aires, que le den un turno. La burocracia es tan espantosa, hay otros países en lo que todo marcha. Tenés que finalizar haciéndote amigos para entrar a cosas”, sentenció.