Después de prácticamente 40 años de carrera, Fito Páez recibió por vez primera un premio Grammy. Se habla del mayor galardón de todo el mundo de la música, que reconoció al argentino en la categoría mejor álbum latino de rock o alterno por su álbum “La Conquista del espacio”. Fito prosiguió la liturgia desde su hogar al lado de su familia, y recibió la novedad horas antes de la gala oficial.

Es el creador de “El cariño tras el amor”, el disco mucho más vendido en la historia argentina. Asimismo creó tradicionales magistrales como “Circo Beat” o “Localidad de pobres corazones”, compartió banda, sendas y niveles con enormes como Juan Carlos Baglietto y Charly García, grabó al lado de Luis Alberto Spinetta, y en la actualidad, para probar su vigencia y oportunidad de adaptación, grabó asimismo con Lali Espósito.

“Soy Fito Páez, estoy nerviosísimo claramente”, había dicho el músico instantes antes del aviso, que no fue retransmitido por televisión, pero quedó registrado. “O sea una ocasión excepcional, conque estoy aguardando que comience la transmisión en el instante”, aceptaba el músico. “Con el corazón que se me sale por la boca”, ha dicho sin esconder su nerviosismo, tal y como si se tratase de su primer recital.

“Increible, merced a la Academia, a mi familia, a mi equipo de trabajo. Este es un instante increíble, los amamos”, ha dicho entre nervios y mucha alegría el músico en el momento en que se anunció que por último la estatuilla era para . Asimismo logró una referencia a la pandemia de coronavirus, y aseguró que nos encontramos a puntito de ganar la última guerra contra el virus. Fito prepara un recital en el teatro Coliseo que va a ser su vuelta al ámbito tras la pandemia.

“Estoy completamente en shock, no sé qué decir, estoy muy feliz”, ha dicho entonces mucho más relajado. “Gustavo Cerati tenía una oración bella que afirmaba que sentía que el cosmos se encontraba conspirando a favor suyo. Este es posible que sea un instante de esta manera de plenitud absoluta, en lo que a mi respecta y me siento interminablemente complacido a mis amigos, a mi familia, a mis colegas que me soportan, toda la multitud que está todo el día conmigo atendiéndome los harapos.”