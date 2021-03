Fernando Carlos, Gastón Dalmau, Gerogina Barbarossa, Cande Vetrano, Sol Pérez, Claudia Fontán, Andrea Rincón y Flavia Palmiero se enfrentaron en una nueva Gala de Eliminación de la segunda temporada de «MasterChef Celebrity«. «Estoy un poco avergonzada»: Andrea Rincón pidió disculpas por su exabrupto en «MasterChef Celebrity».

El domingo pasado, los participantes encontraron ranas bajo sus cajas misteriosas. Tuvieron que preparar ranas con puré de perejil, espuma de papa con crocante de jamón crudo y yema frita. Andrea Rincón fue a presentar su plato al jurado. La participante se detuvo para pedir disculpas por lo ocurrido el jueves pasado en el programa. «Estoy un poco avergonzada», dijo.

«Estaba enojada y tengo que pedir disculpas porque mi enojo también es un poco conmigo. Y me cuesta estar donde estoy. Tengo que aceptar mis limitaciones», dijo la actriz. Damián Betular le dijo: «A veces a uno le va mal y le va mal». «Me gustaría ser más como Fernando que acepta las devoluciones, se la banca», opinó Rincón. «Yo me pongo a hacer berrinches como una nena de cinco años», dijo.

«No se lo tomen personal», sumó Santiago Del Moro. «Es que sufro», dijo Andrea. El jueves pasado, Rincón criticó al jurado por su devolución. Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis desaprobaron su plato. «La sensación que tengo es que no miden a todos con la misma vara. No me voy a poner en policía ni en vigilante, a señalar qué o cuál», había dicho la actriz.

«Ya está. Siento que con mis platos son más severos que con los de los demás. Si me voy el domingo, lo dije antes de irme, ya está», había dicho. Su plato del domingo fue un éxito, por lo que se salvó de la eliminación nuevamente. No ocurrió lo mismo con Flavia Palmiero, quien quedó afuera del certamen de cocina. Andrea Rincón volverá a cocinar en «MasterChef» esta semana.