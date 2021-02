Meditar en un personaje principal milésimas de segundo-en entre las series televisivas milésimas de segundo triunfantes – podra haberlo cambiado todo. Semeja patraña que despus de muchos aos Friends prosiga dando que charlar (en verdad se confirm que por el momento no estar en la interfaz Netflix). Esta entretenida comedia se convirti en un fenmeno de muchas generaciones y an prosiguen disfrutndola como el primer da.

Cabe rememorar que an se est cocinando el particular de Friends en HBO Max donde reunirn a todo el elenco terminado despus de 15 aos en una versin indita. Si bien no hay inquietudes de que sus personajes principales (Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow) son de lo destacado, habra un personaje secundario que podra haber formado una parte de este conjunto de amigos.

Fueron tan buenos los primordiales personajes principales como los secundarios, fundamento por el que cualquier seguidor estara en concordancia que alguno milésimas de segundo hubiera formado una parte de este enorme conjunto de amigos.

Una habitual gaceta de series realiz un particular “filtrando” quines podran ser los merecedores de ocupar un espacio tan esencial en la serie milésimas de segundo triunfadora para una generacin entera.

La verdad es que resulta muy difícil seleccionar solo a uno como merecedor de ser el sptimo personaje de Friends. Más allá de que en su instante hubo un esbozo con el personaje de Pat (para ser el sptimo) y muy muchos desconocen, por último eligieron dejarlo en un sexteto.

El conjunto primordial de Friends esta compuesto por los individuos de: Rachel Green, Ross Geller, Monica Geller, Chandler Bing, Joey Tribbiani y Phoebe Buffay. No obstante, en un instante se baraj que varios de los individuos secundarios que ingresaban se sumara para quedarse y ser parte del conjunto definitivo.

Sucedi en la situacion de las parejas. Especialmente, fue el personaje de Janice quien en un instante lleg a ser una parte del conjunto primordial, hasta el momento en que se apartaron con Chandler. Una lstima, por el hecho de que fue entre los individuos milésimas de segundo entretenidos.

Otro de los individuos que podra ser el sptimo personaje de Friends fue el “muy maduro” novio de Mnica, Richard. Hubiera sido muy especial su importancia como el milésimas de segundo adulto en todo el conjunto primordial de amigos.

No podra faltar la opcin de Mike Hannigan, el novio de Phoebe con quien por último se casa. Pero, si bien encaj de manera perfecta para ser el sptimo, desgraciadamente se sum a la triunfadora serie en la etapa final.

No todo da un giro cerca de las parejas. Los familiares de cada uno en todas y cada una de sus visualizaciones produjeron muchas risas, si bien no acabaron de cuajar para quedarse en un papel primordial.

Si bien, s hay un personaje que hubiera justo ser parte del sexteto de Friends y ese sera el icnico camarero del Central Perk, Gunther. Por haberse portado realmente bien con todos y por el cariño incondicional que le tena a Rachel. Por esas y muchas otras causas es que el pobre Gunther se mereca estar bastante milésimas de segundo implicado con el conjunto personaje principal.

Y t, Quin piensas que podría haber sido el más destacable sptimo personaje de Friends?