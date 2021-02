Tras dejar el «Cantando 2020«, certamen del que renunció a causa del estado de salud de su padre, Jey Mammon empezó su sendero como conductor de «Los Mammones«, por América televisión. Allí, el comediante y también imitador efectúa entrevistas a diferentes personalidades del medio, como sucedió en la día de ayer, en el momento en que Antonio Ríos se presentó en los estudios para dialogar con el humorista, donde descubrió qué podría haber sido en vez de artista.

«Este género que observamos el día de hoy, el profesor, con todos esos anillos y esa cosa glamorosa y talentosa. En el momento en que eras niño, tuviste una niñez realmente difícil. Fue un tanto inimaginable llegar hasta aquí, ¿no?», empezó diciendo el conductor de televisión. De manera rápida, Antonio contó: «Sí… como és. Me agradaba el fútbol. De chiquito a eso que mucho más jugábamos era a la pelota. Estuve próximo… pero en el momento en que se frustró lo del fútbol, ahora venía vocalizando y realizando ámbas cosas al unísono».

Tras esa corto introducción, Jey Mammon le solicitó a su invitado que profundizara sobre esto. «Vos jugaste en El Futuro y no pudiste proceder a Racing», delimitó. Sin dudar, Antonio Ríos logró hincapié en que no ha podido cumplir su sueño. «Claro, no me desearon ofrecer el pase. Podría haber jugado en Racing. Debí elegir por la música, me comencé a dedicar a la música. Hasta el momento en que me cortaron las alas, ja», aseguró.

Minutos después, el conductor de «Los Mammones» recordó la dura niñez que tuvo el artista. «Creo que a lo largo de tu niñez o adolescencia, lustrabas botas para tener un laburo», manifestó. «Sí, en el momento en que llegamos a Buenos Aires tenía siete añitos. Mi hermano ocho, el mayor tenía diez, y mi viejo vino por el hecho de que lo rajaron de la factoría de allí», empezó diciendo el invitado.

«Hacía changas y ganaba poquito. fabricó 2 cajoncitos y nos ha dicho: ‘bueno, tipos, deben asistirme’. Y ahí comenzamos a lustrar zapatos. Ahí cerca de donde lustrábamos zapatos había espectáculos. Iba Palito Ortega, Sandro, numerosos artistas conocidos. En el momento en que los veía era precioso observarlos pasar, era lo mucho más», añadió después Antonio Ríos, quien tuvo una enorme carrera en la música.