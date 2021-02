Marcelo Bravo fue de los mejores futbolistas del Vélez vencedor 2005 que dirigía Miguel Ángel Russo. La joven promesa del equipo fortinero solicitaba pista en la Selección Argentina, en tanto que con solo 20 años era entre las figuras del fútbol local. No obstante, le derectaron una hipertrofia cardiovascular y debió retirarse para toda la vida del deporte que amaba. «Estuve muy mal«, apuntó en una entrevista a De qué manera te va, por Radio Colonia.

“En su instante estuve días y meses muy mal, cada cinco o seis meses sueño que volveré a divertirse, que estoy adiestrando. Merced a dios tuve un acompañamiento incondicional de mi familia», aseveró Marcelo Bravo. La entrevista viró con relación al caso Felipe Andrés Román, el colombiano que no ha podido pasar la revisión médica en Boca Juniors, y probablemente deba retirarse de la práctica profesional.

«En el momento en que vi lo que le pasó a Román, me puse en la situación del chaval, no es algo simple. Lo que le pasó a , me pasó a m», sentenció el exjugador. El que vivió de cerca la tristeza del defensor colombiano de 25 años fue el Patrón Bermúdez, quien acompañó al futbolista desde su llegada hasta su partida. Por una parte, el exdefensor agradeció que se le haya detectado a tiempo eludiendo una viable catástrofe.

Sabio consejo

“A Roman le afirmaría que piense en positivo, que la vida prosigue. La vida tiene otras cosas bellas aparte del fútbol, procuré mi sendero por otra parte y el día de hoy trato de ofrecer cosas positivas a otros chicos estando en el fútbol», aseguró Bravo. Hoy día, el excampeón con Vélez está haciendo un trabajo en el club con los futbolistas de la categoría cuarta y al menos ha podido continuar relacionado al fútbol.

El futbolista colombiano llegó a Argentina procedente de Millonarios por pedido de Miguel Russo para ser refuerzo de Boca. No obstante, en la revisión médica brincó el inconveniente que en el corazón, que indudablemente lo marginará del deporte de prominente desempeño para toda la vida. El jugador regresó a Millonarios donde los compañeros y también llenes lo han recibido de la mejor forma.