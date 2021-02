José María Listorti pertence a los conductores mucho más conocidos de la televisión argentina. Hoy día, forma una parte del programa “Hay que ver” al lado de Denise Dumas en El Nueve. Recientemente, se refirió al increíble récord que deseó romper. El comediante se grabó en sus historias de Instagram. “Estuve toda la cuarentena llevando a la práctica para construir el cubo Rubik”, descubrió.

El hombre se encontraba sentado en una mesa a puntito de realizar el intento. “Atención, eh”, alertó a todos antes de iniciar. Listorti empezó a girar el juguete a toda agilidad. De repente, se escuchó una fuerte risa. “¡No me salió!”, exclamó, señalando que se había rendido de manera rápida. Ahora, tiró el objeto al aire y la cámara cayó.

Recientemente, se dio a saber que el humorista podría regresar a El Trece. Hay fuertes comentarios de que “Cantando”, el software de Marcelo Tinelli, estaría a puntito de tener una edición nueva. Esto haría que ocupe el sitio de Ángel de Brito. “Enormes chances que José María Listorti vuelva a @eltreceoficial una vez finalizado #CorteYConfeccionFamosos”, escribió la cuenta Rating Lucca en Twitter. El conductor de “Los ángeles de la mañana” no estaría entusiasmado en la iniciativa.

Por otra parte, José María se vio en la mitad de la riña entre de Brito y Nicole Neumann recientemente. La modelo le había mandado una carta archivo al otro y el comediante decidió examinarla en su programa. la leyó y aseguró que su compañero no había cometido ninguna injuria en contra suya. No obstante, la mujer se había enojado, ya que Ángel aseguró que tenía un pésimo desempeño en televisión.

“No la volvería a convocar pues no contribuye nada. Se la pasa comentando de , y su trabajo como panelista y conductora es pobre”, mentó. Listorti no se quedó mudo: “ va con los tapones de punta, pero no veo delito. Además de esto, hace lo mismo, opinar lo que hacen el resto. Entonces le puedo enviar una carta archivo a pues me trató de asesino pues como carne, a mí y a todos”.