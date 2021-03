Cachete Sierra visitó ayer a Ángel de Brito en «Los Ángeles de la Mañana» para charlar de la forma en que se prepara para formar parte de «Showmatch La Academia», el nuevo programa de Marcelo Tinelli. Como entendemos, el popular actor la rompió en su paso por el «Cantando 2020», ganándose el cariño de todo el público. A lo largo de su charla con el periodista de espectáculos se animó a opinar del jurado y dejó inquietudes sobre los comentarios que lo vincularían con una conocida artista. ¿Estuvieron juntos?

Hablamos de Jimena Barón, quien tras un tiempo fuera de la mirada pública está ya lista para regresar y ofrecer todo de sí como jurado del certamen. «A vos te va a incordiar el Tucu López», arremetió Pía Shaw mientras que veían la lista de los competidores comprobados. «¿Se llevan bien con el Tucu?», le consultó el conductor de Canal Trece, en tanto que el presentador y locutor radial es la presente pareja de la autora de «La Cobra».

«Sí, re. Compartimos Sex», confesó Agustín. «Vos sos re candidato para Jimena Barón si estuviese soltera», le manifestó Mariana Brey. «No, somos amigos de hace 10 años», explicó el actor. «Vos afirmáis que sos amigo de Cande Molfese y negás todo», arremetió diciendo Yanina Latorre puesto que Sierra fué relacionado a múltiples celebridades en el último tiempo pero elige sostener su historia privada mucho más resguardada.

«Dejemos lo de Cande Molfese de lado, pero me da la sensación de que a Jimena la conoce bastante», lo defendió diciendo De Brito. «Sí. Jamás intentamos ninguno de los 2 de realizar nada», expresó Cachete. «¿No tenés ganas de comprometerte o de tener una relación seria?», deseó entender Nancy Duré. «No, la realidad que no», se sinceró diciendo mientras que ocasionaba la risa de todas y cada una de las panelistas.

«¿Enserio no tuviste nada con Jimena? Mirame», señaló Yanina Latorre que exactamente la misma el resto de sus compañeras no acabaron de confiar en la palabra de Agustín más allá de que insistió en que no estuvo relacionado de forma cariñosa a Jimena. ¿Va a ser verdad? Como entendemos, los 2 actores participaron juntos de «Prácticamente Ángeles», entre los enormes éxitos de Cris Morocha.